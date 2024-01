Barcelone vs Villarreal, La Liga : score final 3-5, le Barça démarre mal, revient complètement, s’effondre à nouveau, subit une défaite sauvage à domicile

Les espoirs de Barcelone de remporter deux victoires consécutives la Ligue Les titres ont en effet pris fin de façon désastreuse grâce à une défaite 5-3 contre Villarreal au Montjuic Stade olympique samedi soir. Le Barça a joué une première mi-temps horrible, a dominé la majeure partie de la seconde et a effectué un retour impressionnant après avoir perdu deux buts, mais a encaissé trois buts après la 84e minute et a été blessé par quelques décisions arbitrales horribles. en route à une défaite inexplicable qui leur laisse 10 points de retard sur le leader du Real Madrid et termine une semaine difficile sur une note amère.







PREMIÈRE MOITIÉ

L’entraîneur de Villarreal, Marcelino García Toral, avait un plan de jeu très clair : s’asseoir, absorber la pression, frustrer le Barça, marquer au contre contre une défense vulnérable. Le plan a parfaitement fonctionné pendant toute la mi-temps, et le Sous-marin Jaune aurait pu prendre l’avantage trois minutes plus tard sans un hors-jeu correct sur Álex Baena.

Les visiteurs ont maintenu leur stratégie et ont marqué à nouveau lorsque Gerard Moreno a récupéré le ballon après une bousculade dans la surface et a trouvé le fond des filets, mais pour la deuxième fois en 20 minutes, le but a été annulé cette fois grâce à son partenaire de frappe Alexander. Sorloth qui était hors-jeu et a bloqué la tentative de Ronald Araujo de contester le tir de Gérard.

Ils ont continué à bien défendre et à choisir les bons moments pour s’échapper rapidement dans l’autre sens, et la troisième fois a été la bonne : un centre d’Alexander Sorloth a trouvé Gérard tout seul à l’entrée de la surface et le capitaine de Villarreal a décoché un superbe tir dans le but. coin inférieur. Il leur a fallu 40 minutes et trois tentatives, mais les visiteurs ont finalement eu l’avance qu’ils méritaient largement grâce à leur performance bien organisée et efficace en première mi-temps.

Le Barça, en revanche, a été un désastre : le Blaugrana ont été lents et apathiques dans leurs mouvements dans la moitié de terrain offensive et ont gâché d’innombrables attaques prometteuses avec de mauvaises touches et passes dans le dernier tiers, et seuls Lamine Yamal et João Félix ont failli créer le danger avec des tirs à distance stoppés par Filip Jorgensen.

À la mi-temps, le Barça a eu la chance de n’être mené que par un but, et il lui fallait beaucoup mieux jouer pour avoir une chance de revenir en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

Xavi Hernández a vu les problèmes de son équipe à la pause et a effectué un rare triple remplacement à la mi-temps avec l’arrivée de Pau Cubarsí, Pedri et le retour de João Cancelo, Pedri et Cancelo étant chargés de donner à l’équipe plus de variété de passes et un meilleur produit final dans le match. dernier tiers.

Les Catalans semblaient plus intenses et déplaçaient le ballon plus rapidement dans les premiers instants de la période et auraient dû obtenir un penalty sept minutes plus tard lorsque Yamal a été renversé dans la surface par Eric Bailly, mais l’arbitre et le VAR ont décidé de ne pas le donner.

Deux minutes après s’être vu refuser un pénalty très fort, le Barça se retrouve mené à deux buts : un long ballon arrière mal contrôlé par Cancelo qui permet à Ilias Akhomach de s’échapper au milieu et de contourner Iñaki Peña avant de doubler l’avance des visiteurs. C’était une grave erreur de la part de l’arrière qui s’est excusé auprès de ses coéquipiers et du public, et cela a mis le Barça dans une position très difficile avec un peu plus de 30 minutes plus les arrêts de jeu.

Xavi est retourné sur le banc et a envoyé son joueur le plus en forme, Ferran Torres, et l’Espagnol a eu un impact instantané car il a participé à la construction du match. BlaugranaLe premier but de Ferran : le ballon en profondeur de Ferran dans la surface a été dévié par Robert Lewandowski et est tombé parfaitement sur Ilkay Gündogan qui a enroulé une beauté dans le coin inférieur et a donné à l’équipe locale une chance de revenir alors que nous atteignions l’heure de jeu.

Ferran a presque égalisé peu de temps après le premier but alors qu’une séquence de passes sensationnelle au milieu s’est terminée par une passe potentielle de Gündogan pour trouver Torres tout seul à l’intérieur de la surface, mais l’attaquant n’a pas pu établir suffisamment de contact avec le ballon et a vu son effort se dérouler de manière angoissante. large.

Le Barça ne s’est pas arrêté et a continué à mettre la pression, et il n’a pas fallu longtemps pour qu’il égalise : Yamal a affronté son défenseur sur l’aile droite et a trouvé Gündogan en bonne position pour tirer mais l’Allemand n’a pas pu régler son compte. pieds dehors, mais le ricochet est tombé parfaitement sur Pedri qui a tiré une fusée avec son pied gauche pour porter le score à 2-2 et donner au Barça une réelle chance de gagner.

Et le retour s’est achevé trois minutes plus tard : après que Cancelo ait obtenu un coup franc sur l’aile gauche, le centre de Gündogan dans la surface a dépassé la tentative de tête de Ronald Araujo mais a touché Bailly, qui a marqué contre son camp et a donné l’avantage au Barça à la 20e minute. aller.

Le Blaugrana avait complètement renversé la situation au moment où Marcelino effectuait deux remplacements défensifs, et l’entraîneur de Villarreal tentait de corriger le tir rapidement pour tenter un retour tardif tandis que Xavi envoyait Vitor Roque pour tenter de conclure la victoire et de sécuriser les points.

Roque a eu une grande chance de marquer enfin son premier but pour le Barça après une magnifique passe de Gündogan qui l’a laissé en tête-à-tête avec le gardien, mais le tir du Brésilien est allé droit sur Jorgensen qui a réalisé un arrêt important. Jorgensen a effectué un autre superbe arrêt sur un tir de Cancelo qui a dévié Roque et a nécessité une réaction rapide de la part du gardien, et il semblait que le quatrième but du Barça n’était qu’une question de temps.

Puis une mauvaise passe de Gündogan a déclenché un contre ultra-rapide pour les visiteurs, et le ballon a trouvé Gonçalo Guedes qui a tiré une roquette devant Iñaki Peña et dans le coin inférieur. Le Barça n’avait que cinq minutes plus les arrêts de jeu pour trouver un vainqueur, et les Catalans avaient tout le ballon alors qu’ils tentaient de se créer une nouvelle occasion en or.

Cette occasion en or est arrivée à la 90e minute lorsqu’un tir de Gündogan a touché le bras de Santi Comesaña et que l’arbitre a indiqué le point mort. Mais le VAR a appelé l’arbitre sur le moniteur pour revoir sa décision, et José Luis Munuera Montero a annulé le penalty après un long regard sur l’écran.

Les Catalans, désespérés et en colère après le refus du penalty, se sont jetés en avant à la recherche d’un vainqueur tardif, mais ont vu les trois points leur échapper : une comédie d’erreurs à l’arrière, à commencer par Ronald Araujo, s’est terminée par une faible tentative de récupérer le ballon par Iñaki Peña et a permis à Sorloth de trouver un moyen de ramener le ballon à la maison.

Trois minutes plus tard, après qu’Araujo ait raté une énorme occasion à l’autre bout du terrain, Villarreal a lancé un contre et José Luis Morales a marqué le cinquième but des visiteurs dans la soirée pour terminer le match.

Le coup de sifflet final est venu mettre fin à une horrible soirée pour le Barça, qui a subi sa pire et la plus coûteuse défaite de la saison. Ils se sont coûté la victoire avec leur attaque apathique en première mi-temps et leur épouvantable défense tout au long de la nuit, mais les terribles décisions arbitrales n’ont pas non plus aidé. Ce fut un désastre général et, malgré une terrible performance défensive de sa part, Villarreal a trouvé le moyen de gagner.

Celui-ci fait mal et est difficile à expliquer. Vraiment une nuit à oublier.

Barcelone: Peña; Kounde, Araujo, Christensen (Cubarsí 46′), Fort (Cancelo 46′) ; Gündogan, Romeu (Pedri 46′), De Jong ; Yamal, Lewandowski (Roque 77′), Félix (Ferran 58′)

Objectifs: Gündogan (60′), Pedri (68′), Bailly (71′)

Villarréal: Jorgensen; Femenía (Mosquera 78′), Bailly, Cuenca, Moreno (Mandi 71′) ; Akhomach (Guedes 58′), Comesaña, Coquelin, Baena (Capoue 71′) ; Sorloth, Gérard (Morales 78′)

Objectifs: Gérard (41′), Akhomach (54′), Guedes (84′), Sorloth (90+9′), Morales (90+12′)

