Barcelone vs Sevilla FC – Rapport de match de football – 3 mars 2021

Barcelone s’est qualifiée pour la finale de la Copa del Rey, 3-2 au total, après une spectaculaire victoire 3-0 en prolongation contre Séville lors du match retour de leur demi-finale mercredi.

Ayant perdu le match aller à Séville, 2-0, les hommes de Ronald Koeman savaient qu’ils devaient marquer deux buts sans réponse pour forcer le temps supplémentaire au Camp Nou, et ont plutôt fait un meilleur pour gagner le match nul sur les buts d’Ousmane Dembele, Gerard Pique. et Martin Braithwaite.

– Notes: Dembele, Pique 8/10 en tant que rallye du Barca pour atteindre la finale de la Copa

– Crise du Barca: Wantaway Messi; Bartomeu arrêté; pas de trophées

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Barcelone a déclaré son intention après seulement 12 minutes grâce à une frappe spectaculaire de Dembele de l’extérieur de la surface. L’international français a profité des défenseurs de Séville qui se tenaient à côté de lui et a courbé et une frappe imparable haut et à l’intérieur du poteau proche.

Le Blaugrana a pris les devants à la mi-temps et a failli égaliser à égalité à la 67e minute quand une volée sautante scandaleuse de Jordi Alba a frappé la barre transversale avec le gardien de Séville Tomas Vaclik bien battu.

Malgré la pression persistante du Barca, Séville a remporté un penalty cinq minutes plus tard lorsque Oscar Mingueza s’est écrasé sur Lucas Ocampos pour arrêter une contre-attaque. Mais Ocampos a raté ses lignes de la tache, son tir facilement englouti par Marc-André ter Stegen qui est descendu et à sa droite.

Le milieu de terrain de Séville Fernando a reçu un deuxième carton jaune dans le temps additionnel pour avoir abattu Francisco Trincao au bord de la surface. Le coup franc de Lionel Messi a été dévié par le mur pour un coup de pied de coin et Pique s’est dirigé de manière spectaculaire à la maison après le coup franc résultant pour envoyer le match en prolongation.

Avec un avantage d’homme, Barcelone a pris le contrôle de l’égalité cinq minutes après le début de la première période supplémentaire lorsque le remplaçant de Braithwaite, un centre d’Alba, a giclé sous Vaclik sur la ligne des buts.

Séville semblait avoir une autre réclamation au penalty quelques instants plus tard, lorsqu’un ballon lobé dans la surface semblait toucher la main du défenseur du Barca Clement Lenglet, mais un examen du VAR a statué en faveur du Barca.

jouer 0:47 Ale Moreno est ravi de voir Barcelone enfin jouer avec sa personnalité au milieu d’une semaine assez stressante dans les tabloïds.

Le résultat signifie que Barcelone affrontera le vainqueur entre l’Athletic Bilbao et Levante lors de la finale de la compétition le 17 avril. Les deux challengers commenceront le match retour de leur demi-finale à la Ciutat de Valencia de Levante jeudi. (En direct sur ESPN + à 15 h HE).

« Je n’ai pas été aussi heureux depuis longtemps, c’était une nuit magique », a déclaré Alba.

« C’est juste dommage que nos fans n’aient pas été là pour le voir. Nous avons joué superbement et nous avons toujours été convaincus que nous allions passer mais nous n’avons pas pu marquer jusqu’à la dernière minute. Je suis si fier de l’équipe. Nous avons un beaucoup de choses à améliorer mais si nous nous battons comme nous nous sommes battus aujourd’hui, tout sera plus facile. «

Le Barça avait gagné 2-0 à Séville samedi pour prendre la deuxième place de la Liga, ce qui a conduit Koeman à déclarer que son équipe avait toutes les chances de renverser la vapeur.

Mais leurs préparatifs ont été éclipsés lorsque l’ancien président Josep Maria Bartomeu a été arrêté lundi et que les bureaux du club à Camp Nou ont été perquisitionnés dans le cadre d’une enquête liée à des allégations de mauvaise gestion et de corruption commerciale.

Le club élira un nouveau leader dimanche et les trois candidats, Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa, étaient tous présents dans la tribune présidentielle pour assister au retour.

Koeman a décrit la soirée comme étant sa meilleure depuis qu’il a pris la tête de l’équipe en août dernier et s’est fixé comme objectif de remporter son premier trophée en tant qu’entraîneur du Barca après de nombreux succès en tant que joueur sous Johan Cruyff.

« Nous avons fait un grand pas en avant pour remporter un trophée important », a-t-il déclaré.

« Nous avons dû jouer un match complet et c’est ce que nous avons fait. Nous avons continué jusqu’à la dernière minute, nous avons eu un peu de chance mais nous avons toujours cru en nous et nous méritons la victoire. »

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.