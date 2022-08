Barcelone vs Real Valladolid – Rapport de match de football – 28 août 2022

28 août (Reuters) – Robert Lewandowski a marqué son deuxième doublé consécutif alors que Barcelone a dépassé le Real Valladolid avec une confortable victoire 4-0 en Liga dimanche.

C’était la deuxième victoire du Barça en trois matchs de la nouvelle saison et les a propulsés à la deuxième place du classement avec sept points, deux derrière le leader du Real Betis et provisoirement un devant le Real Madrid, qui affrontera l’Espanyol plus tard dimanche.

Lewandowski et Ousmane Dembele se sont tous les deux rapprochés du Barca, frappant le poteau en première mi-temps, mais il ne leur a pas fallu longtemps pour ouvrir le score, alors que Lewandowski est rentré à bout portant d’un centre parfait de Raphinha au deuxième poteau à la 24e. minute.

Barcelone a prolongé son avance juste avant la mi-temps grâce à Pedri, qui a lancé une frappe de curling dans le coin supérieur gauche après une belle passe de Dembele depuis la ligne de touche droite.

Lewandowski a marqué le troisième but du Barca à la 65e minute, avec un brillant talon arrière qui a dévié un défenseur avant de battre le gardien Jordi Masip.

L’attaquant polonais a eu une occasion en or de réaliser un triplé dans le temps additionnel, mais Masip a fait un excellent arrêt pour empêcher son tir à bout portant.

Le remplaçant Sergi Roberto, cependant, était au bon endroit au bon moment pour frapper à la maison le rebond et conclure les points. (Reportage de Fernando Kallas Montage par Toby Davis)