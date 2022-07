Barcelone vs Real Madrid à Vegas

LAS VEGAS – Avant que la masse de l’humanité rassemblée autour du stade Allegiant samedi soir ne puisse être mise au point, les faibles battements de tambours ont rempli l’air. Puis la faible répétition des chants, qui a finalement atteint un sommet à l’extérieur des portes. Et puis l’odeur d’une fusée éclairante, une odeur de brûlé rivalisant avec les délicieux arômes des marchands ambulants, est venue flotter sur les parkings. Repéré au loin, la fumée violette de cette fusée éclairante, signe qu’elle a été hissée par un fan du Real Madrid.

Il n’a pas fallu longtemps pour comprendre que cela n’allait pas être une foule typique pour un événement sportif – un match d’exhibition, en plus, dans le cadre de leur entraînement de pré-saison – joué sur le sol américain.

“Ce fut une belle expérience pour tous les supporters du Real Madrid et de Barcelone de l’avoir ici”, a déclaré l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti à ESPN. “Le stade est fantastique et l’ambiance aussi. Donc, nous sommes vraiment heureux d’être ici.”

La scène à l’extérieur du stade Allegiant pour samedi soir le classique entre le Real Madrid et Barcelone, deux des clubs les plus célèbres de la planète, rivalisait avec celui de n’importe quel match majeur du pays dans n’importe quel sport. C’était un mariage de ce que les Américains connaissent et aiment dans le sport. Il y avait l’énergie joviale d’une foule de tournois de la NCAA pour March Madness. Cela ressemblait aux rivalités les plus passionnées du football universitaire à l’intérieur. Il y avait la tension d’un match 7 pour les fans qui ne voient jamais leurs clubs en personne.

Pourtant, cela n’avait pas d’importance. C’était un “amical”, une partie de la tournée américaine des deux clubs et juste la deuxième Classique être joué en Amérique. Près de 62 000 personnes sont descendues au stade Allegiant pour avoir la chance de voir leurs équipes de près les unes contre les autres dans l’un des matchs les plus célèbres du football, et Ancelotti s’est assuré de souligner que l’atmosphère était définitivement différente d’un Classique en Espagne. “Bernabeu était notre maison”, a-t-il déclaré. “Donc, différent mais c’était excitant.”

Barcelone a battu le Real Madrid 1-0 samedi, avec quelques étincelles d’agressivité au milieu d’un match assez doux pour vous rappeler qu’il s’agit de l’une des rivalités les plus féroces de tous les sports. James Williamson – AMA/Getty Images

Si quelqu’un ne portait pas un maillot bleu et rouge de Barcelone, il portait un kit blanc du Real Madrid. Il n’y avait pas grand-chose entre les deux. Une femme avait un drapeau américain drapé sur son dos comme un drapeau, mais en général, il y avait une ligne dure pour les fans. Vous étiez soit pour le Real Madrid, soit pour le Barça.

Alors que le samedi matin émergeait d’un autre vendredi soir d’été à Vegas, le Strip s’animait avec les fans des deux côtés. De haut en bas du Strip, de Resorts World à New York, New York et au-delà, il y avait une chemise, un maillot, un chapeau – ou les trois – de l’un ou l’autre club. Les familles se correspondaient. Des groupes de jeunes hommes portaient chacun le maillot d’un joueur différent. Les fans plus âgés ont éclaté les kits classiques. Les marchands ambulants ont vendu des drapeaux et des rubans des deux côtés, descendant le boulevard Las Vegas alors que la sécurité continuait à les expulser des coins.

Dans les heures qui ont précédé le match, des foules de supporters de Barcelone et du Real Madrid ont traversé le pont de l’avenue Hacienda, marchant du Strip sur la I-15 jusqu’au stade. Les fans ont presque marché, divisés par leur loyauté, leurs chants, leurs acclamations et leurs chansons en compétition, faisant connaître leur présence – et leur arrivée – à tout le monde. Une autre masse d’humanité passionnée de football a descendu Dean Martin Drive, aux côtés de voitures qui avançaient, de vendeurs de nourriture et d’autres marchands ambulants vendant des maillots et des chemises, réclamant leur attention.

Tout le monde est arrivé tôt, et peu n’ont pas profité de l’occasion pour regarder leurs clubs s’échauffer. Une demi-heure avant le coup d’envoi, les fans étaient pour la plupart bondés, des bannières et des drapeaux agités, plus de chants et d’acclamations résonnant dans tout le stade de deux ans.

Dans les instants qui ont précédé le coup d’envoi, le terrain s’est vidé alors que les deux équipes effectuaient leurs derniers préparatifs dans leurs vestiaires respectifs, le niveau de bruit est devenu fort et y est resté jusqu’à ce que les deux équipes sortent. Dès lors, ce fut une bataille des poumons. Chaque base de fans a essayé de crier plus fort que l’autre avec des chants et des acclamations. Chaque fois qu’un coup était tiré, tout le monde glissait sur le bord de son siège et réagissait comme si c’était un moment gagnant.

Les fans se sont présentés tôt et en masse pour voir leurs héros de près, avec peu de sièges vides, même pour les échauffements d’avant-match. James Williamson – AMA/Getty Images

Un moment qui a réuni les deux groupes de fans a été les actions de Gerard Pique de Barcelone : chaque fois qu’il touchait le ballon, une réaction apparente à sa séparation d’avec la superstar de la pop Shakira, allant jusqu’à scander le nom du chanteur.

La soirée comprenait même une proposition dans les tribunes à la mi-temps, à laquelle elle a dit oui; quelqu’un a fait exploser un klaxon à air pour célébrer.

Pour les fans à l’intérieur du stade Allegiant, samedi soir était une fête. C’était une chance de voir un match, de voir les joueurs qu’ils aiment et de découvrir en personne les clubs qui les obsèdent. Ils ne l’ont pas traité comme une exposition; pour les plus de 60 000 personnes présentes, il était aussi important Classique comme il pourrait y en avoir. (Le Barça gagnerait 1-0 sur le premier but de Raphinha pour le club depuis son départ cet été de Leeds United.)

“C’est toujours important de jouer un Classique“, a déclaré le défenseur barcelonais Jordi Alba. “C’est un match très spécial et l’ambiance était spectaculaire avec les supporters des deux équipes.

“Nous avons ressenti l’amour des tribunes, et c’est un plaisir de jouer ces matchs avec cette super ambiance.”