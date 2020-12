Le chemin vers la finale de la Ligue des champions 2020-21 à Istanbul a maintenant atteint la phase à élimination directe et le tirage au sort des huitièmes de finale a provoqué des rencontres vraiment lourdes, Barcelone contre Paris Saint-Germain émergeant comme le match nul exceptionnel du tour. alors que Lionel Messi et Neymar s’affrontent pour une place en quarts de finale.

L’Atletico Madrid contre Chelsea verra Diego Costa revenir à Stamford Bridge pour l’équipe de Diego Simeone, tandis que Cristiano Ronaldo aura la chance de jouer à nouveau au Portugal après le jumelage de la Juventus avec le FC Porto.

Le Bayern Munich, champion en titre, s’attendra à vaincre la Lazio pour atteindre les quarts de finale, tandis que le Real Madrid et Manchester City croiront qu’ils ont de fortes chances de progresser aux dépens de l’Atalanta et du Borussia Monchengladbach respectivement. Il y a aussi des matchs intrigants entre le RB Leipzig et Liverpool, tandis que les champions en titre de la Ligue Europa, Séville, affrontent le Borussia Dortmund.

Mais les liens qui semblent pouvoir aller d’une certaine manière maintenant pourraient être une histoire complètement différente au moment où les jeux arriveront en février. Tant de choses peuvent changer – forme, forme physique, managers – alors que l’impact continu de la pandémie COVID-19 garantit que rien ne peut être tenu pour acquis, mais avec deux mois avant le retour de la Ligue des champions, voici ESPN trop tôt regardez comment les liens vont se former et se jouer.

Borussia Monchengladbach contre Manchester City

Manchester City est devenu une force expérimentée de la Ligue des champions sous Pep Guardiola, mais ils n’ont jamais dépassé les quarts de finale sous l’ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich et n’ont atteint les demi-finales qu’une seule fois, sous Manuel Pellegrini, en 2015-16. À un moment donné, cela doit sûrement être leur année. City a fait un début peu convaincant en Premier League cette saison, mais ils ont traversé le groupe C avec cinq victoires et un match nul et seront soulagés d’avoir évité Barcelone et l’Atletico Madrid en huitièmes de finale.

Mais Gladbach va inquiéter Guardiola en raison de leur imprévisibilité. L’équipe de Marco Rose a battu 10 contre le Shakhtar Donetsk lors de ses deux matches de groupe et a tenu le Real Madrid à un match nul en Allemagne avant de perdre ses deux derniers matchs à domicile contre l’Inter Milan et à Madrid. L’attaquant français Alassane Plea est la menace pour City, après avoir marqué cinq buts en phase de groupes, mais la réalité est que l’équipe anglaise devrait remporter ce match confortablement.

Qui se qualifie?: Manchester City

Lazio contre Bayern Munich

Ce sera le choc de la Ligue des champions 2020-21 jusqu’à présent si la Lazio, en phase à élimination directe pour la première fois depuis 1999-2000, peut éliminer le Bayern lorsque les deux clubs se rencontrent pour la première fois en compétition. L’équipe de Simone Inzaghi était invaincue dans le groupe F, terminant deuxième du Borussia Dortmund, mais elle n’a réussi que deux victoires en six matchs. Leur victoire 3-1 à domicile contre Dortmund alertera le Bayern sur la capacité de la Lazio, et les Italiens porteront toujours une menace si l’attaquant Ciro Immobile est en forme et disponible.

Mais le Bayern ressemble une fois de plus à l’équipe à battre en Ligue des champions. Ils ont marqué 18 buts en six matchs dans le groupe A et ont dominé la section avec une avance stupéfiante de sept points sur l’Atletico Madrid. Si les fans sont autorisés à revenir à l’intérieur du Stadio Olimpico en grand nombre au moment du match aller en février, la Lazio pourrait peut-être remporter une victoire surprise, mais il est presque impossible d’imaginer que le Bayern ne parvienne pas à progresser à partir de ce match nul sur deux manches. .

Qui se qualifie?: Bayern Munich

Atletico Madrid contre Chelsea

Chelsea a montré des signes de redevenir une force sous Frank Lampard cette saison, mais leur match nul contre l’Atletico sera un test acide de leurs progrès. L’ancien attaquant de Chelsea, Diego Costa, est aux prises avec des problèmes de blessures qui l’ont maintenu en marge de la Ligue des champions jusqu’à présent cette saison, mais il espère être en forme dans un mois, il pourrait donc encore affronter son ancienne équipe aux côtés de Luis Suarez. Mais la véritable menace posée par l’Atletico se présente sous la forme de Joao Felix, l’attaquant portugais, qui justifie désormais le prix de 126 millions d’euros après son départ de Benfica en 2019.

Après avoir battu Liverpool en deux manches à ce stade la saison dernière, l’Atletico sera confiant pour obtenir un résultat similaire contre Chelsea, qui se développe toujours sous Lampard. Deux mois plus tard, cela ressemble à un match où l’expérience de l’Atletico et de Simeone se révélera trop pour Chelsea et Lampard, mais c’est proche à suivre.

Qui se qualifie?: Atletico Madrid

RB Leipzig contre Liverpool

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, se méfiera de l’affrontement avec le Leipzig de Julian Nagelsmann, car la formation allemande est un adversaire dangereux qui n’a peur ni de la réputation ni de la tradition. Ils sont également résistants, comme le prouve leur capacité à surmonter une défaite 5-0 à Manchester United en phase de groupes avant d’éliminer l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer avec une victoire 3-2 à domicile lors du dernier match. Leipzig a également battu le Paris Saint-Germain dans le groupe H et a clairement surmonté la perte de l’attaquant vedette Timo Werner à Chelsea cet été.

L’arrière gauche Angelino est une grande menace pour l’avenir et sa rencontre avec Trent Alexander-Arnold sera un moment fort de la rencontre, tout comme la capacité du demi-centre Dayot Upamecano à contenir Sadio Mane, Mohamed Salah et Roberto Firmino de Liverpool. Leipzig a battu les Spurs 4-0 au total au même stade la saison dernière, donc ils savent comment gagner contre des équipes anglaises, mais après avoir concédé 12 buts en six matches de groupe, ils donneront des chances à Liverpool et ce sera le facteur décisif dans ce match nul. .

Qui se qualifie?: Liverpool

Porto contre Juventus

Le Porto de Sergio Conceicao ne doit pas être sous-estimé dans ce match nul, car il a montré sa ténacité et sa capacité à frustrer un adversaire très bien noté en tenant Manchester City à un nul 0-0 en phase de groupes. Ils ont l’expérience de Pepe à l’arrière et la menace de but de Moussa Marega et Luis Duaz à l’avant et, alors qu’ils seront les outsiders contre la Juventus, Porto veillera à ce que ce match soit serré sur les 180 minutes.

La Juve cherche désespérément à remporter la Ligue des champions, cependant, et après une sortie de huitièmes de finale contre Lyon la saison dernière, cela pourrait être le dernier coup pour cette équipe et Cristiano Ronaldo, qui aura 36 ans en février. Ronaldo a marqué l’un des meilleurs buts de sa carrière avec une frappe de 40 verges pour Manchester United contre Porto à l’Estadio do Dragao en 2009 et il voudra laisser sa marque au Portugal. La Juve a battu Porto 3-0 en deux matches à ce stade en 2016-17 et ils auront besoin de Ronaldo pour être en forme et tirer pour s’assurer d’avoir un résultat similaire cette fois-ci.

Qui se qualifie?: Juventus

Barcelone vs Paris Saint-Germain

Lionel Messi et Neymar ont remporté la Ligue des champions ensemble à Barcelone en 2015. Matteo Ciambelli / NurPhoto via Getty Images

C’est une égalité épique qui aurait été digne de la finale elle-même, mais grâce à la chance du tirage au sort, un poids lourd de la Ligue des champions subira une élimination précoce qui pourrait avoir d’énormes implications pour l’entraîneur de l’équipe perdante. Il est difficile de voir Ronald Koeman du Barca ou l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel survivre dans leur travail s’ils perdent ce match nul. Pendant ce temps, avec l’incertitude persistante sur l’avenir de Lionel Messi à Barcelone et Neymar à Paris, cela pourrait être la dernière chance pour les deux joueurs de remporter la Ligue des champions avec leurs employeurs actuels.

Le Barça est une force en déclin, comme le montre son martèlement 8-2 du Bayern la saison dernière et, en forme, les chances semblent favoriser le PSG. La puissance de feu de Neymar et Kylian Mbappe devrait être trop importante pour la défense peu convaincante du Barça, mais Barca a remporté ses 13 derniers matches de huitième de finale et le PSG aura toujours les cicatrices de sa défaite 6-5 en huitièmes de finale en 2016 -17, quand ils sont sortis malgré leur victoire au match aller 4-0. Quatre ans plus tard, le PSG semble prêt à venger cette humiliation.

Qui se qualifie?: PSG

Séville contre Borussia Dortmund

C’est une égalité qui oppose une véritable expérience européenne de la victoire à Séville à une équipe remplie de stars émergentes à Dortmund. L’équipe de Séville de Julen Lopetegui a affiché sa mentalité de grand jeu en battant Manchester United et l’Inter Milan pour remporter la Ligue Europa de la saison dernière – leur sixième titre en Ligue Europa ce siècle – mais ils n’ont jamais été en mesure de traduire leur succès dans cette compétition en la Ligue des champions.

S’ils peuvent gérer la menace de but d’Erling Haaland et Jadon Sancho, et annuler les talents vedettes des adolescents Gio Reyna et Jude Bellingham, Séville progressera, mais beaucoup dépendra aussi de la situation du poste d’entraîneur à Dortmund suite au limogeage de Lucien Favre. L’assistant Edin Terzic a pris le relais entre-temps et espère réduire au minimum les bouleversements à Dortmund alors qu’il tente de changer la forme de leur championnat.

Qui se qualifie?: Séville

Atalanta contre Real Madrid

Peu d’équipes en Europe sont aussi imprévisibles que l’équipe d’Atalanta et de Gian Piero Gasperini a tendance à conserver ses meilleures et ses pires performances pour la Ligue des champions. Ils ont atteint les quarts de finale la saison dernière malgré un seul point sur leurs quatre premiers matches de groupe et ont réservé leur place en huitièmes de finale de cette année en répondant à une défaite 5-0 à domicile contre Liverpool avec une victoire 2-0 à Anfield trois. semaines plus tard.

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, sera préoccupé par les dangers qui guettent son équipe contre l’Atalanta, qui a la force créatrice du n ° 10 Papu Gomez et la menace de but de Duvan Zapata à l’avant. Le Real a réussi avec une victoire finale à domicile contre le Borussia Monchengladbach.Il doit donc s’améliorer rapidement ou faire face à une troisième élimination consécutive à ce stade. La capacité d’attaque d’Atalanta posera de vrais problèmes, mais c’est une égalité que les Espagnols devraient gagner. Ce sera divertissant quoi qu’il en soit.

Qui est éligible?: Real Madrid