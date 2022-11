Barcelone vs Manchester United en 16 derniers

Barcelone et Manchester United s’affronteront lors des barrages à élimination directe de la Ligue Europa après le tirage au sort de lundi.

C’est réglé! Quelle cravate attendez-vous le plus ?#UELdraw pic.twitter.com/OvquVAv4rL — Ligue Europa de l’UEFA (@EuropaLeague) 7 novembre 2022

Le Barça a été éliminé de la phase de groupes de la Ligue des champions pour passer en Ligue Europa pour la deuxième saison consécutive, tandis que United est arrivé deuxième de son groupe en Ligue Europa.

Les matches aller se joueront le 16 février, les matches retour le 23 février

Voici les huitièmes de finale de la Ligue Europa –

Barcelone contre Manchester United

Juventus-Nantes

Sporting CP vs Midtjylland

Shakhtar Donetsk vs Rennes

Ajax vs Union Berlin

Bayer Leverkusen contre Monaco

Séville vs PSV

Salzbourg contre Rome

(Plus de détails attendus)

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici