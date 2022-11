Barcelone vs Manchester United dans Play-off Clash

Barcelone et Manchester United s’affronteront lors des barrages à élimination directe de la Ligue Europa après le tirage au sort de lundi.

Le Barça a été éliminé de la phase de groupes de la Ligue des champions pour passer en Ligue Europa pour la deuxième saison consécutive, tandis que United est arrivé deuxième de son groupe en Ligue Europa.

C’est réglé! Quelle cravate attendez-vous le plus ?#UELdraw pic.twitter.com/OvquVAv4rL — Ligue Europa de l’UEFA (@EuropaLeague) 7 novembre 2022

La dernière rencontre des clubs a eu lieu en quarts de finale de la Ligue des champions en 2018/19, le Barça s’imposant 4-0 au total.

Ils se sont rencontrés lors de deux finales de la Ligue des champions et lors de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe 1991, mais ce sera la toute première rencontre des équipes en Ligue Europa.

Les vainqueurs des huit matches à élimination directe se qualifieront pour les huitièmes de finale, pour lesquels les huit vainqueurs de groupe de la Ligue Europa se sont tous qualifiés automatiquement.

Ayant également abandonné la compétition de clubs d’élite européenne, la Juventus a été attirée par le club français de Nantes dans ce qui sera une répétition de la demi-finale de la Ligue des champions de 1996 remportée par les Italiens.

Séville, qui a remporté la Ligue Europa ou son prédécesseur la Coupe UEFA un record à six reprises, affrontera le PSV Eindhoven.

L’Ajax a été tiré au sort contre l’Union Berlin, haut voleur de la Bundesliga, tandis que le Shakhtar Donetsk d’Ukraine affrontera l’équipe française de Rennes.

Le Bayer Leverkusen affrontera Monaco et la Roma de Jose Mourinho affrontera le Red Bull Salzburg.

Arsenal, leader de la Premier League, s’est déjà qualifié pour les huitièmes de finale avec Fenerbahce, le Real Betis, l’Union Saint-Gilloise de Belgique, la Real Sociedad, Feyenoord, Fribourg et Ferencvaros.

La finale de la Ligue Europa de cette saison se jouera à Budapest le 31 mai de l’année prochaine.

Les matches aller se joueront le 16 février, les matches retour le 23 février

Voici les huitièmes de finale de la Ligue Europa –

Barcelone contre Manchester United

Juventus-Nantes

Sporting CP vs Midtjylland

Shakhtar Donetsk vs Rennes

Ajax vs Union Berlin

Bayer Leverkusen contre Monaco

Séville vs PSV

Salzbourg contre Rome

(Plus de détails attendus)

