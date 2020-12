Barcelone a eu un match nul décevant avec Eibar en Liga mardi alors que Lionel Messi regardait depuis les tribunes du Camp Nou.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

L’équipe de Ronald Koeman est entrée dans le match sans les services de Messi, à qui le manager néerlandais a accordé des vacances prolongées plus tôt dans la semaine pour faire face à un problème de cheville.

Le Barça a eu la chance de prendre les devants en 15 minutes après que VAR leur ait accordé un penalty, mais Martin Braithwaite a déformé son coup de pied hors du but et le match est resté sans but.

Les hôtes ont dominé la possession, mais c’est Eibar qui a eu le meilleur des chances alors que le gardien de Barcelone Marc-Andre ter Stegen a effectué deux arrêts solides pour maintenir le score à 0-0 à la mi-temps.

Barcelone a tiré par les portes en seconde période, avec une attaque animée menant à deux quasi-accidents d’Ousmane Dembele et Miralem Pjanic dans les cinq premières minutes après le redémarrage.

Malgré le bon départ, c’est Eibar qui marquera le premier lorsque Kike dépossède Ronald Araujo et passe calmement devant Ter Stegen pour placer les visiteurs en tête juste avant l’heure.

Dembele a fait amende honorable pour un échec antérieur pour égaliser le Barça lorsqu’il a ébréché Marko Dmitrovic d’Eibar d’une belle course et aidé par Junior Firpo.

Philippe Coutinho a boité dans les dernières minutes avec une blessure apparente alors que le Barça poussait pour le vainqueur, mais aucun n’est venu alors qu’Eibar avait récolté son premier point au Camp Nou lors des sept matches qu’il y a disputés.

Le résultat laisse Barcelone à la sixième place, sept points derrière les co-leaders Atletico et Real Madrid, qui en ont tous les deux 32.