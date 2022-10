Barcelone vs Bayern Munich – Rapport de match de football – 26 octobre 2022

Le Bayern Munich a battu Barcelone 3-0 au Camp Nou mercredi soir pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en tant que vainqueur de groupe.

L’équipe de Xavi Hernandez est entrée dans le match en sachant qu’elle n’avait déjà aucune chance d’atteindre les huitièmes de finale pour la deuxième année consécutive après que l’Inter Milan a battu le Viktoria Plzen 4-0 dans la première fenêtre lundi.

Les buts en première mi-temps de Sadio Mane et Eric Maxim Choupo-Moting ont permis au Bayern de décrocher la première place du groupe C avec 15 points avec un match à jouer, tandis que l’Inter Milan a terminé deuxième. Barcelone, qui terminera troisième quels que soient les résultats de la dernière journée, se dirige vers la Ligue Europa.

Le Bayern a pris la tête avec un but précoce de Mane, qui a couru sur un ballon précis de Serge Gnabry, a repoussé Hector Bellerin du Barca et a intelligemment passé le ballon devant un Marc-André ter Stegen pressé.

Choupo-Moting a doublé l’avance des visiteurs à la 30e minute, terminant sous un angle serré entre les jambes de Ter Stegen après avoir été joué avec un autre ballon intelligent de Gnabry.

Le Barça semblait prêt à réduire de moitié le déficit du point de penalty juste avant la pause, mais l’arbitre Anthony Taylor a annulé son appel pour une faute dans la surface sur Robert Lewandowski après qu’une visite au moniteur du terrain ait montré que l’attaquant polonais était entré dans son défenseur. pour initier le contact.

Gnabry a poursuivi sa nuit torride en marquant un troisième pour le Bayern, mais son tir bien tiré pour le côté gauche de la surface de réparation a été exclu pour un hors-jeu marginal dans la préparation.

Le match étant presque terminé, le remplaçant Benjamin Pavard a marqué au deuxième poteau après que le tir croisé de Gnabry lui soit tombé gentiment pour le dernier but de la soirée du Bayern.

Les résultats de mercredi sont un autre revers pour le club catalan et pourraient s’avérer plus coûteux que la saison dernière alors que l’équipe a fait une frénésie de dépenses cet été pour renforcer son équipe dans l’espoir de récupérer une partie de cet argent avec une course profonde dans la compétition européenne.