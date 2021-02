Lionel Messi a marqué deux buts sensationnels alors que Barcelone dépassait Alaves, 5-1, pour grimper à la deuxième place de la Liga samedi.

Messi et Francisco Trincao ont chacun marqué un doublé, et Junior Firpo en a ajouté un autre alors que les hommes de Ronald Koeman remportaient leur septième victoire consécutive en championnat avec la déroute. Luis Rioja a marqué pour Alaves à la 57e minute.

Le résultat donne au Barca 46 points en 22 matches, huit derrière le total de tête de l’Atletico Madrid, bien que l’équipe de Diego Simeone ait également un match en main.

Trincao a ouvert le score à la 29e minute avant que Messi ne frappe de loin avec un puissant tir bas qui a frappé le poteau le plus proche et a franchi la ligne.

La Rioja a retiré un but pour Alaves avant que Trincao ne récupère son deuxième 17 minutes plus tard et Messi a tiré à la maison un tir encore plus étonnant bien en dehors de la zone quelques secondes plus tard.

Firpo a couronné le score à la 80e pour une victoire confortable dans la nuit.