Barcelone voit la Camavinga de Rennes en couverture de Busquets

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Camavinga sur la liste des renforts du Barca

Barcelone souhaite signer le Wonderkid du Stade rennais Eduardo Camavinga en remplacement de Sergio Busquets, selon le point de vente espagnol Mundo Deportivo.

Le rapport indique que le milieu de terrain de 18 ans est l’un des rares à figurer sur la liste restreinte de la partie catalane afin de renforcer les zones centrales du terrain et que le club devrait agir cet été.

Rennes n’a pas réussi à convaincre Camavinga de signer un nouvel accord avec le contrat actuel en cours jusqu’à la fin de la saison prochaine. Dans cet esprit, on pense que la formation de Ligue 1 sera plus susceptible de recevoir des offres plutôt que de laisser le joueur, qui a un immense potentiel, se passer de frais.

L’international français n’a manqué que trois matches de championnat pour son club jusqu’à présent cette saison et une bonne performance potentielle aux prochains Championnats d’Europe pourrait voir sa valeur augmenter encore plus. Barcelone est l’un des nombreux prétendants aux jeunes talents, avec de nombreux autres clubs européens liés ces derniers jours.

Si le transfert se produit, ce sera avec un œil sur l’avenir avec la légende du club de 32 ans, Busquets, susceptible de commencer à voir moins de temps de jeu dans les saisons à venir et la hiérarchie du Barca à la recherche d’un plan d’urgence.

PAPIER GOSSIP

– Watford tient à signer l’attaquant de Galatasary Mbaye Diagne cet été selon Sky Sports. Cependant, les Hornets récemment promus ne sont pas la seule équipe à regarder vers l’avant avec le rapport liant Brighton et Crystal Palace à faire un pas aussi. Le joueur de 29 ans a passé la seconde moitié de cette saison en prêt à West Bromwich Albion et a impressionné dans les Midlands malgré la récente relégation des Baggies.

– Tottenham cherche à décharger le défenseur central Davinson Sanchez cet été selon Insider du football. Le joueur de 24 ans a rejoint le club en 2017 pour un montant de près de 40 millions de livres sterling, à l’époque une signature du record du club. L’international colombien a été en disgrâce cette saison, avec son dernier départ en avril contre Newcastle et n’a fait que 17 apparitions en championnat jusqu’à présent.

– Newcastle, Crystal Palace et Watford se battent pour signer un milieu de terrain offensif Gael Kakuta, qui est prêté par Amiens à son compatriote club français de Lens. le Courrier en ligne rapporte que les trois clubs aiment le joueur de 29 ans. Le milieu de terrain a inscrit 16 buts en 33 apparitions en Ligue 1 dans ce qui a été une campagne exceptionnelle lors du retour de son club en première division.

– L’AC Milan cherche à renforcer le flanc droit cet été avec un mouvement pour l’arrière de Tottenham Serge Aurier. Calciomercato rapporte que la partie italienne considère le joueur de 28 ans comme une possibilité dans la prochaine fenêtre de transfert en mettant l’accent sur la signature d’un joueur avec une certaine expérience derrière eux. L’international ivoirien a rejoint les Spurs en 2017 mais n’a disputé que 19 matches de championnat cette saison, se battant pour une place avec une signature estivale Matt Doherty tout au long de.

– Les clubs de Serie A Internazionale et Lazio s’intéressent à l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud, selon Calciomercato. Le joueur de 34 ans devrait être sans contrat cet été avec les deux clubs encerclant l’homme cible expérimenté. Giroud faisait partie de l’équipe de France qui a remporté la Coupe du monde 2018 et un bon été aux Championnats d’Europe pourrait voir plus d’équipes impliquées dans la course pour le signer s’il laissait les Bleus libres cet été.

– Liverpool a montré de l’intérêt pour l’attaquant de Leeds United Patrick Bamford, selon L’athlétique. Le joueur de 27 ans a disputé chaque match de championnat cette saison pour Marcelo Bielsa, contribuant 15 buts et huit passes décisives lors de ces 35 apparitions. Cela l’a placé sixième dans le classement des buts de la Premier League, et ses performances ne sont pas passées inaperçues par Jurgen Klopp ainsi que par de nombreux autres clubs. Il a également été rapporté que l’attaquant avait signé une prolongation d’un an sur son accord existant, qui dure maintenant jusqu’en 2023. Alors que le rapport indique que Leeds laisserait Bamford aller au bon prix, la nouvelle de l’extension du contrat donne à la société Elland Road plus de pouvoir de négociation .