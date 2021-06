Barcelone voit Kingsley Coman du Bayern remplacer Ousmane Dembele

Au milieu de toute l’action à l’Euro et à la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues avec les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Barcelone se tourne vers Coman comme remplaçant de Dembele

Barcelone est intéressé par la signature du Bayern Munich Kingsley Coman en remplacement potentiel de Ousmane Dembélé, rapports Le 10 Sport.

À seulement un an de son contrat, l’homme qui a signé pour Barcelone en provenance du Borussia Dortmund en 2017 pour 135,5 millions de livres sterling pourrait être sur le point de partir alors que le Barça cherche à récupérer une partie des frais substantiels qu’il a payés. Et alors que les pourparlers continuent de stagner, le club catalan n’a pas perdu de temps pour envisager un remplaçant potentiel à Coman.

Le joueur de 25 ans a connu des passages avec le Paris Saint-Germain et la Juventus, mais a joué un rôle important dans le succès du Bayern Munich en Bundesliga la saison dernière, marquant cinq buts et aidant 10 buts en 23 départs. Et une telle forme a suscité un intérêt pour l’ailier de la Premier League, Manchester United et Chelsea étant également liés à l’ailier.

L’équipe de Ronald Koeman était auparavant liée à Coman l’été dernier, mais le président de Barcelone, Joan Laporta, pourrait bientôt hisser l’ailier français en tête de la liste restreinte alors que Dembele semble susceptible de quitter le Camp Nou.

PAPIER COMMERCE

– Journaliste BILD Tobi Altschäffl dit ça Florian Neuhaus est susceptible de rester avec le Borussia Mönchengladbach pour une autre année. Les rapports de jeudi ont suggéré qu’une offre était attendue de Liverpool, mais après une conversation avec le manager de Gladbach Adi Hütter, le joueur de 24 ans très bien noté semble maintenant prêt pour une autre saison en Bundesliga.

– Fabrice Romano a confirmé que Nicolas Gonzalez devrait rejoindre la Fiorentina pour 27 millions d’euros. L’ailier de Stuttgart a été demandé récemment et a été lié à un déménagement dans un certain nombre de clubs de Premier League, mais il semble maintenant que le club de Serie A ait remporté la course pour signer le joueur de 23 ans.

– Newcastle United signera le jeune de Liverpool Rémi Sauvage, rapports Chronique en direct. Le joueur de 19 ans est dans le Merseyside depuis l’âge de neuf ans, mais après la rupture des pourparlers contractuels avec la hiérarchie d’Anfield, le défenseur est maintenant prêt à échanger Liverpool contre Tyneside après avoir reçu une offre de contrat des Magpies.

– Kieran Tierney sera récompensé par un nouveau contrat de cinq ans, écrit le Courrier quotidien. Le défenseur a impressionné depuis son arrivée du Celtic pour un montant de 25 millions de livres sterling et a joué un rôle de premier plan sur le côté gauche de la défense d’Arsenal. Le joueur de 24 ans a joué 38 fois pour l’équipe de Mikel Arteta la saison dernière et est actuellement en service avec l’Écosse à l’Euro 2020 où il a débuté lors d’un match nul 0-0 avec l’Angleterre vendredi.