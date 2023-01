Barcelone vise Ilkay Gundogan de Manchester City

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Barcelone regarde Gundogan en été

Barcelone prépare un déménagement pour Manchester City Ilkay Gündogan cet été sur un transfert gratuit, selon le Télégraphe.

Le rapport indique que les géants espagnols envisagent des renforts au milieu de terrain pour la saison prochaine, avec un intérêt particulier pour les joueurs dont les contrats expirent. N’Golo Kanté est l’un de ces joueurs qui ont été regardés, mais avec le Français qui serait sur le point de signer un nouveau contrat à Chelsea, l’attention s’est tournée vers Gundogan.

L’accord de Gundogan à City devrait expirer en juin, ce qui le laisserait disponible pour parler aux clubs concernant un accord de pré-contrat avant la saison prochaine. L’international allemand a été la première signature de Pep Guardiola à l’Etihad en 2016, qui a vu le joueur de 32 ans remporter la Premier League quatre fois au cours de ses six saisons au club.

Alors que City pourrait proposer un nouveau contrat à Gundogan, de jeunes talents tels que Jude Bellingham et Déclan Riz seraient disponibles en été. Le club peut penser qu’il est préférable que Gundogan soit autorisé à partir en liberté, à l’expiration de son contrat. Cependant, Gundogan est l’actuel capitaine de City, montrant à quel point il est bien noté au club.

Avec les récents problèmes financiers de Barcelone, Gundogan représenterait un transfert de bonne valeur. Le milieu de terrain a été un acteur fiable au fil des ans et, avec son pedigree, pourrait aider à encadrer des jeunes tels que Pédri et Gavi.

Ilkay Gundogan est sur le radar de Barcelone en tant que signature estivale. Marc Atkins/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Le Borussia Dortmund a eu sa candidature pour Jakub Kiwior refusé par le club de Serie A Spezia, selon Marché du pied. Le rapport indique qu’une offre de 22 millions d’euros a été rejetée par la partie italienne, désireuse de conserver Kiwior. L’arrière droit de 22 ans a impressionné cette saison et a attiré l’attention de toute l’Europe, mais avec Dortmund et d’autres clubs qui se cachent, ils pourraient avoir le bras forcé par la fenêtre.

– Nacho Fernández suscite l’intérêt de l’AC Milan et de la Juventus alors qu’il approche de l’expiration de son contrat actuel avec le Real Madrid, selon Mundo Deportivo. Le défenseur voit son deal avec Los Blancos expire en juin 2023, et avec le rapport indiquant que la Juventus et l’AC Milan sont intéressés par le joueur de 32 ans, ils pourraient être tentés de signer Nacho gratuitement cet été.

– Christian Ramírez aurait signé pour le Columbus Crew, selon Tom Bogert de MLSSoccer.com. Ramirez a impressionné en Écosse avec Aberdeen, marquant 15 buts dans toutes les compétitions cette saison, mais semble prêt à revenir en Major League Soccer, après avoir déjà eu des sorts à Minnesota United, LAFC et le Houston Dynamo. Le joueur de 31 ans a lutté pour le temps de jeu sous le manager d’Aberdeen, Jim Goodwin, et a tenu à s’éloigner du club écossais.

– Southampton travaille sur un accord pour signer l’attaquant de Villarreal Nicolas Jacksonselon L’athlétisme. Le rapport indique que Villarreal après avoir cherché 20 millions d’euros pour le laisser partir, et que les Saints se rapprochent de ce chiffre. On pense également que Southampton fait des progrès en ce qui concerne les conditions personnelles avec Jackson, alors qu’ils cherchent à renforcer leurs options vers l’avant cet hiver.

– Lyon a tenté tardivement de détourner le mouvement des Wolverhampton Wanderers pour João Gomesselon L’Athlétisme. Le rapport indique que les Wolves ont compris que les conditions avaient été convenues la semaine dernière, mais la candidature de Lyon a maintenant entraîné un retard à Flamengo. Cependant, on pense que le joueur veut signer pour les Wolves, qui espèrent toujours obtenir la signature du milieu de terrain brésilien de 21 ans.