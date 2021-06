Barcelone vise à amadouer De Ligt de la Juventus pour renforcer la défense

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Barcelone veut De Ligt

Le président de Barcelone, Joan Laporta, cherche à recruter Matthijs de Ligt cet été, écrit Le10 Sport. Le rapport suggère que le club catalan aime le défenseur central qui a choisi de rejoindre la Juventus depuis l’Ajax pour 75 millions d’euros en 2019.

Le Barça recherche un défenseur central depuis l’ouverture du mercato et pourrait donner la priorité à ses dépenses pour le défenseur néerlandais après avoir renforcé l’attaque avec le transfert gratuit de Sergio Aguero.

Barcelone est intéressé à retirer Matthijs de Ligt de la Juventus cet été, selon des informations. Jonathan Moscrop/Getty Images

Mais persuader la Juve pourrait être difficile avec Gazzetta dello Sport rapportant que De Ligt est une grande partie des plans de Massimiliano Allegri pour la saison prochaine alors que le manager italien se prépare pour son deuxième passage au club.

Le défenseur central de 21 ans a joué 36 fois pour la Juventus la saison dernière alors que le club turinois a raté le titre de Serie A contre l’Internazionale.

Potins de papier

– lyonnais Cornet de Maxwel continue de susciter l’intérêt de la Premier League avec Leeds United intéressé par les services de l’international ivoirien. Le soleil écrit que l’équipe de Marcelo Bielsa souhaite signer le joueur de 24 ans, mais le club de Ligue 1 recherche des frais de 20 millions de livres sterling. Cornet a passé la majeure partie de sa carrière à jouer comme ailier, bien qu’il ait débuté 21 fois comme arrière gauche pour Lyon la saison dernière.

– Hampshire en direct rapporte que l’arrière droit de Liverpool Neco Williams est l’un des joueurs sur la liste restreinte de Southampton pour l’été. Le club devrait se renforcer dans un certain nombre de domaines avec l’international gallois en tête de liste pour renforcer le côté droit de la défense.

– La course à Borna Barisic se réchauffe avec un certain nombre de clubs de Premier League maintenant passionnés par l’arrière gauche. Initié au football rapporte qu’Arsenal, Aston Villa et Wolverhampton Wanderers ont tous rejoint la course pour l’homme des Rangers. La nouvelle intervient après que l’intérêt de Leeds United a été signalé samedi, ce qui signifie qu’une guerre d’enchères entre quatre clubs de Premier League pourrait ne pas être loin pour le joueur de 28 ans.

– L’AC Milan garde un œil sur le Zenit St. Petersburg Sardar Azmoun, selon Gazzetta dello Sport. L’attaquant iranien de 26 ans a été prolifique devant le but la saison dernière, marquant 19 des 21 départs en Premier League russe.

– West Ham United et Southampton surveillent la situation de Junior Firpo, selon Mundo Deportivo. Le joueur de 24 ans a joué sept fois pour Barcelone la saison dernière, mais les clubs de Premier League devront agir rapidement, l’AC Milan étant également intéressé par la signature du défenseur.

– Léonard de Spinazzola ne quittera pas l’AS Roma cet été, écrit Calciomercato. L’arrière gauche, qui s’est illustré lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Turquie, serait un joueur « intouchable » dans l’équipe de José Mourinho alors que le manager portugais se prépare pour sa première saison en charge.