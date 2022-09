Barcelone veut toujours signer Bernardo Silva de Man City

Bernardo Silva de Manchester City est depuis longtemps une cible pour Barcelone. Lynne Cameron – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Barcelone va revenir pour Bernardo

Barcelone n’a pas renoncé à signer le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silvaselon sport.

L’international portugais a déclaré le mois dernier à Rob Dawson d’ESPN que son avenir chez les champions de Premier League était incertain face à l’intérêt du Barça et du Paris Saint-Germain, mais il a fini par rester au stade Etihad le jour de la date limite.

“La vérité est qu’il n’y a pas eu d’offres d’Espagne, donc je reste à Manchester et je suis content”, a déclaré Silva peu de temps avant la fermeture de la fenêtre de transfert. “C’est tout, c’est mon choix.”

Cependant, Sport rapporte que Barcelone aurait fait une offre concertée pour signer le joueur de 28 ans cet été sans les difficultés rencontrées pour enregistrer leurs autres nouvelles recrues en raison de leurs contraintes financières, et les géants espagnols prévoient de renouveler leurs efforts pour l’amener au Camp Nou dès qu’ils le pourront.

Silva est au stade Etihad depuis 2017 et est sous contrat jusqu’en 2025.

BLOG EN DIRECT

12.12 BST : Barcelone prévoit de déposer une plainte exigeant que l’Atletico Madrid leur paie 40 millions d’euros pour Antoine Griezmannont déclaré des sources à Sam Marsden et Moises Llorens d’ESPN.

Griezmann, 31 ans, a rejoint l’Atletico avec un prêt de deux ans en 2021 et les deux clubs se disputent une clause qui rendrait l’accord permanent.

Des sources proches du club catalan ont déclaré à ESPN que le Barça pense que le fait que Griezmann ait joué plus de 45 minutes lors de 30 des 37 matchs pour lesquels il était disponible la saison dernière signifie que l’Atletico est désormais obligé de le signer pour 40 millions d’euros.

L’Atletico, quant à lui, affirme que Griezmann doit jouer plus de 45 minutes dans 50% des matchs qu’il est sélectionnable pendant plus de deux saisons, pas une seule, pour que la clause prenne effet.

Par conséquent, Griezmann n’a été utilisé comme remplaçant que dans la seconde moitié des matchs cette saison, à la 62e, 62e, 64e, 63e et 61e minute de leurs cinq matches.

11.16 BST : Rodrygo et Eder Militao sont prêts à suivre Vinicius Junior en recevant des passeports espagnols au début de 2023, ont déclaré des sources à Alex Kirkland et Rodrigo Faez d’ESPN, ouvrant la possibilité au Real Madrid de recruter d’autres talents du Brésil et d’autres pays non européens.

Les clubs de LaLiga sont autorisés à inclure trois joueurs de pays hors de l’Union européenne dans leurs équipes premières. Dans le cas de Madrid, ces places ont été occupées par Vinicius, Rodrygo et Militao. Madrid a confirmé plus tôt cette semaine que Vinicius, 22 ans, avait obtenu la nationalité espagnole, après avoir entamé le processus – qui a été retardé par la pandémie – en 2020. Des sources ont déclaré à ESPN que Rodrygo et Militao devraient recevoir le leur au début de l’année prochaine. , ce qui signifie que le club pourrait désormais cibler des joueurs non européens pour améliorer l’équipe première dans la fenêtre de janvier et à nouveau l’été prochain.

Le Real Madrid a été contacté sur la possibilité de signer Gabriel Jesus avant qu’il ne rejoigne Arsenal, ont déclaré des sources à ESPN, mais l’idée a été rejetée car son passeport brésilien rendait un tel accord impossible à l’époque.

En février, ESPN a rapporté que Madrid suivait le développement du prodige de Palmeiras Endrick16 ans, même si un déménagement pour lui devrait attendre ses 18 ans en 2024.

Madrid a choisi de ne pas renforcer sa ligne d’attaque pour cette saison, s’appuyant sur la forme et la forme physique de Karim Benzema, 34 ans, et permettant à Luka Jovic, en défaveur, de rejoindre la Fiorentina. Benzema s’est blessé cette semaine lors de la victoire en Ligue des champions contre le Celtic et devrait maintenant passer un mois sur la touche pour récupérer.

10h35 BST: Jordi Alba dit qu’il reste engagé à 100% à Barcelone malgré la perte de sa place dans l’équipe et son lien avec un transfert vers l’équipe italienne de l’Inter Milan.

Alba a été sur le banc lors des trois derniers matchs du Barça en Liga, avec un joueur de 18 ans Alexandre Balde pris devant lui. Le Barça a également signé Marcos Alonso de Chelsea, qui ajoutera une concurrence supplémentaire pour le poste d’arrière gauche.

“Il ne s’agit pas de savoir si cela me semble juste ou non, la situation est ce qu’elle est”, Alba a déclaré aux journalistes lors d’un événement Adidas jeudi lorsqu’on lui a demandé s’il était ennuyé par les négociations du Barça avec l’Inter.

“Chacun agit comme il l’entend. Je suis quelqu’un qui aime que ce soit dit tel quel, je suis comme ça avec tout le monde. Tout le monde n’aime pas ça, mais c’est comme ça que je suis. Je ne peux rien dire d’autre. Rien ne me surprend plus dans le football avec ce que j’ai vu.

“Mes pensées se sont toujours concentrées sur le fait de rester à Barcelone. Je me sens capable de rester ici pour le reste de mon contrat [until 2024]. Je suis engagé à 100 %.

“Je suis au club depuis des années et il y a eu des moments où je n’ai pas joué, mais j’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. En ce moment, je ne reçois pas [as many] minutes, mais j’essaie d’aider l’équipe du mieux que je peux.”

09h47 BST : Chelsea vise à nommer un directeur sportif avant la Coupe du monde en novembre et le nouvel entraîneur-chef Graham Potter sera impliqué dans le processus de sélection, ont déclaré des sources à James Olley d’ESPN.

Les copropriétaires des Blues Todd Boehly et Behdad Eghbali ont rencontré plusieurs candidats potentiels et souhaitent faire une annonce avant la pause nationale de mi-saison pour permettre à leur nouveau rendez-vous d’influencer la planification de la fenêtre de transfert de janvier.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’ancien directeur sportif de Liverpool, Michael Edwards, avait informé le club le mois dernier qu’il ne souhaitait pas être considéré pour le rôle, bien qu’il ne soit pas clair comment il réagirait à une nouvelle approche.

L’ancien entraîneur-chef Thomas Tuchel, qui a été limogé mercredi, avait précédemment exprimé son soulagement de ne pas avoir été sollicité pour son avis sur le poste mais, dans ce qui représente un changement de philosophie de la part des nouveaux propriétaires, l’avis de Potter sera pris en compte avant un la décision finale est prise.

La nomination de Potter sur un contrat de cinq ans a été confirmée jeudi après-midi et des sources ont déclaré à ESPN que son style de jeu et sa capacité à améliorer les joueurs grâce à l’entraînement étaient les principales raisons pour lesquelles ils avaient choisi le joueur de 47 ans.

Boehly s’est nommé directeur sportif par intérim à la suite des départs de la négociatrice en chef et directrice du club Marina Granovskaia et du conseiller technique et de performance Petr Cech, tous deux partis après la vente du club par Roman Abramovich fin mai.

Aux côtés d’Eghbali avec la contribution de Tuchel, Boehly a supervisé les dépenses record de Chelsea dans une seule fenêtre de transfert, engageant plus de 250 millions de livres sterling sur neuf nouveaux joueurs, dont Pierre-Emerick Aubameyang, Marc Cucurella et Kalidou Koulibaly.

08h52 BST : Galatasaray a annoncé la signature de l’ancien milieu de terrain de Manchester United Juan Mata jeudi sur un contrat d’un an, avec la possibilité de prolonger une année supplémentaire.

Mata, 34 ans, a déménagé à United depuis Chelsea en janvier 2014 et a fait 285 apparitions, remportant la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa au cours d’une période de huit ans. Meneur de jeu habile, il a réussi 51 buts et 47 passes décisives pour United.

La partie turque a également annoncé qu’elle avait pris l’attaquant argentin Mauro Icardi du Paris Saint-Germain en prêt pour la saison 2022-2023.

Galatasaray a également recruté le milieu de terrain uruguayen Lucas Torreira le mois dernier sur un contrat de quatre ans avec Arsenal.

08h00 BST : Ancien attaquant de Chelsea et de l’Atlético Madrid Diego Costa a passé son examen médical avant son déménagement proposé aux Wolves, selon Les temps.

Costa, 33 ans, a vu sa demande initiale de permis de travail au Royaume-Uni rejetée mardi, mais celle-ci a été annulée en appel. Il est depuis arrivé en Angleterre pour terminer son transfert avec un contrat d’un an.

Les loups se sont retrouvés à court d’attaquants dans leur équipe après que la signature estivale de Sasa Kalajdzic ait subi une blessure au ligament du genou lors de ses débuts samedi, tandis que Raul Jimenez a raté les deux premiers matchs de la saison en raison d’une blessure au genou.

L’international espagnol Costa était sans club depuis son départ de l’Atletico Mineiro en janvier après cinq mois au club, au cours desquels il a marqué quatre buts en 15 matchs et remporté le titre de champion du Brésil.

Costa a précédemment aidé l’Atletico Madrid à remporter le titre de LaLiga en 2014 avant de se lancer dans une période réussie de trois ans à Chelsea, où il a marqué 59 buts en 120 matchs toutes compétitions confondues et a remporté deux titres de Premier League en 2015 et 2017, ainsi que la Ligue. Cup en 2015. Il est parti pour retourner à l’Atletico en 2017 et a aidé le club à remporter un autre titre en Liga en 2021, mais est parti pour retourner dans son Brésil natal l’été dernier et rejoindre l’Atletico Mineiro.

PAPER GOSSIP (par Abbie Ingham)

– Ancien gardien de Liverpool Loris Karius a signé un contrat à court terme avec Newcastle United, selon Fabrice Romano. L’Allemand de 29 ans n’avait fait aucune apparition pour Liverpool depuis 2018 et avait depuis été prêté à l’Union Berlin et à Besiktas.

– Leicester City a bloqué Caglar Soyuncude retour en Turquie, rapporte Initié du football. Besiktas et Galatasaray cherchaient tous deux à signer le défenseur de 26 ans avant la fin de la fenêtre de transfert turque, mais après le départ de Wesley Fofana à Chelsea, l’entraîneur des Foxes, Brendan Rogers, veut garder Soyuncu du côté en difficulté.

– Hatem Ben Arfa pourrait être contraint à la retraite, selon Pied média. Le joueur de 35 ans est toujours sans club, après avoir quitté Lille cet été. L’équipe de Ligue 1 était le cinquième club de l’international français en cinq ans et son 10e transfert de sa carrière. Il est rapporté que les revendications salariales de l’ancienne star du Paris Saint-Germain lui ont laissé des options viables.

– Après une défaite 4-0 contre l’Udinese ce week-end, le patron de l’AS Roma, Jose Mourinho, est à la recherche d’un défenseur central sur le marché des agents libres. Selon Rudy Galettiparmi les considérations figurent Jason Denayer, Dan-Axel Zagaduo et Nikola Maksimovićmais le Giallorossi devra peut-être attendre la fenêtre de transfert de janvier pour trouver un complément approprié pour la défense centrale.

– Augustin Rossi est sur le point de quitter Boca Juniors après avoir rejeté leur dernière offre de contrat, qui aurait gardé le gardien de but à La Bombonera jusqu’en décembre 2026. César Luis Merlo rapporte qu’après des négociations infructueuses, le tireur de 27 ans ne signera pas de nouvel accord avec l’équipe argentine. Son contrat devant expirer en 2023, l’international argentin quittera probablement le club de Buenos Aires lors de la prochaine fenêtre de transfert, ou il partira en transfert gratuit en juin.