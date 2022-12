Barcelone veut que Gundogan remplace Busquets

Alors qu’il ne reste qu’un mois avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Barça veut que Gundogan remplace Busquets

Alors que Ilkay Gündogan et ses coéquipiers allemands rentreront de la Coupe du monde après une deuxième sortie consécutive en phase de groupes, sport rapporte que Barcelone souhaite que le milieu de terrain de Manchester City déménage en Catalogne. En plus d’un arrière droit, le manager Xavi Hernandez tient à faire venir un milieu de terrain qui peut succéder à Sergio Busquets au milieu de terrain.

Xavi pense que Gundogan, 32 ans, pourrait s’adapter au rôle à la base du milieu de terrain et a demandé des rapports sur la façon dont l’ancienne star du Borussia Dortmund est hors du terrain. On dit également que le manager considère Gundogan comme un joueur très intelligent qui pourrait jouer à différents postes.

Son contrat doit expirer à la fin de la saison, et alors que Pep Guardiola veut offrir à Gundogan une autre année, le patron de City n’empêchera pas son joueur de partir si tel est son désir. Cela dit, un transfert en janvier serait presque impossible à réaliser car le Barça est plus susceptible d’attendre la fin de la saison pour agir et signer Gundogan en tant qu’agent libre.

Le contrat d’Ilkay Gundogan avec Man City expire à la fin de la saison, et Barcelone voudrait qu’il les rejoigne sur un transfert gratuit cet été. Alex Gottschalk/vi/DeFodi Images

Martin Zubimendi de la Real Sociedad est également envisagé, mais un transfert pour l’international espagnol de 23 ans ne se produira pas pour l’instant.

PAPIER GOSSIP

– Avec João Félix étant fortement lié à un départ, l’Atletico Madrid exige des frais de transfert de 100 millions d’euros pour l’attaquant, rapporte COMME. Manchester United, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich seraient les trois clubs les plus intéressés par l’international portugais de 23 ans.

– L’Inter Milan envisage de déménager pour le milieu de terrain de Barcelone Franck Kessieselon Tutosport. L’entraîneur de l’Inter, Simone Inzaghi, pense que l’ancien joueur de 25 ans de l’AC Milan pourrait aider à remplir trois rôles différents dans le Nerazzurri milieu de terrain.

– Défenseur central du RB Leipzig Josko Gvardiol a discuté d’un éventuel déménagement à Chelsea avec L’athlétisme.

“A propos de Chelsea et de moi? Je ne sais pas”, aurait déclaré l’international croate. “Vous savez ce qui s’est passé ces derniers mois. Pour être honnête, je n’en ai aucune idée.

“C’est un grand club bien sûr et, qui sait, peut-être qu’un jour j’y serai. C’est vraiment agréable de voir des choses comme ça, surtout parce qu’il y a [Mateo] Kovacic, donc on ne sait jamais. Je parle avec lui.”

– L’AC Milan veut signer un ailier Hakim Ziyech prêté par Chelsea avec la possibilité de rendre l’accord permanent, rapporte Gazzetta dello Sport. Le club de Serie A tient beaucoup à l’international marocain de 29 ans et est lié depuis un certain temps, même si son salaire pourrait s’avérer être une pierre d’achoppement.

– L’Inter Milan a rencontré les représentants de l’attaquant du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram à Doha dans le but de signer l’international français de 25 ans lorsque son contrat expirera à la fin de la saison, rapporte Calciomercato. Ils affronteront la concurrence de la Premier League et du Bayern Munich, Thuram n’ayant pas encore décidé de sa prochaine destination.

– Benfica est en pourparlers avancés pour prolonger le contrat du défenseur central Nicolas Otamendiselon Ekrem Konour. Le joueur de 34 ans a participé aux trois matches de la Coupe du monde de l’Argentine jusqu’à présent et se préparera à affronter l’Australie en huitièmes de finale samedi.

– Leeds United a conclu un accord avec l’arrière gauche Pascal Struijk qui le maintiendra à Elland Road jusqu’en 2027, rapporte Fabrice Romano. L’ancien international junior néerlandais de 23 ans recevra une augmentation de salaire qui le verra reconnu comme un joueur clé après un début de saison impressionnant.