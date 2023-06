Barcelone veut Messi et le milieu de terrain défensif – Xavi

L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez vise le retour de Lionel Messi et la signature d’un milieu de terrain défensif cet été.

Messi, 35 ans, disputera ce week-end son dernier match avec le Paris Saint-Germain, son contrat expirant fin juin, et Xavi n’a pas caché son désir de ramener l’attaquant au club catalan.

Xavi a récemment déclaré qu’il s’attendait à une décision de Messi la semaine prochaine, un club en Arabie saoudite et l’Inter Miami étant également des options.

Remplacer le capitaine Sergio Busquets, qui ne renouvellera pas son contrat au club, est une autre tâche qui attend le Barça avant la saison prochaine, ESPN ayant précédemment révélé Martin Zubimendi, Ruben Neves et Sofyan Amrabat ont tous été pris en considération.

« Les priorités sont très claires, j’aimerais vraiment que Messi revienne », a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse avant le dernier match de la saison du Barça en Liga au Celta Vigo dimanche.

« [Messi] le sait et j’ai parlé avec lui. À partir de là, Leo mis à part, l’autre priorité est un milieu de terrain [to replace Busquets] dans le scénario idéal.

« Je ne peux pas vraiment donner de noms, mais le club connaît mes priorités et aussi les objectifs. J’ai été très clair. Il y a des noms et des postes sont en place selon différents scénarios. »

Xavi Hernandez a mené Barcelone à son premier titre en Liga cette saison depuis son retour en tant que manager. Europa Press via Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé si le Barça était en mesure de faire une offre financière à Messi, Xavi a ajouté : « C’est le problème du club, c’est une question pour [director of football] Mateu [Alemany].

« Je ne suis pas responsable de ce côté-là. Sur le plan sportif, je pense que ce serait une signature spectaculaire. Il nous aiderait beaucoup.

« Je ne dirais pas que je suis nerveux [about the situation]. Je suis enceinte parce que j’ai parlé avec [Messi]. Je serais ravi s’il revenait.

« Cependant, c’est plus une décision qu’il doit prendre maintenant, une décision personnelle. Je comprendrais n’importe quel résultat, mais en tant que fan du Barca, j’aimerais vraiment qu’il revienne. »

Retarder la capacité du Barça à agir de manière décisive est sa situation financière. Le club a soumis un plan de viabilité de deux ans à LaLiga – qui détaille comment il procédera à des réductions pour pouvoir enregistrer de nouveaux contrats et faire des signatures – et espère le faire approuver bientôt.

Par conséquent, toutes les transactions sont sur la glace, Xavi devant également reporter la prise de décision sur les joueurs qui seront autorisés à partir cet été jusqu’à ce que la situation financière soit claire.

« Je n’ai parlé avec personne de mon départ parce que nous ne pouvons peut-être même pas faire venir de joueurs », a-t-il expliqué. « Et, si nous ne pouvons pas, je ne parlerai pas aux joueurs de leur départ.

« La situation ne me permet pas d’agir. Nous sommes en attente pour le moment, attendant de connaître le scénario exact et ce que nous pouvons faire. Nous dépendons de la Liga et de ce plan de viabilité. »

Le Barça cherche à s’appuyer sur la victoire de son premier titre en Liga depuis 2019 lors de la première saison complète de Xavi en tant qu’entraîneur.

Leur campagne se termine dimanche au Celta, qui pourrait encore être relégué en deuxième division en cas de défaite, et Xavi dit que le Barça veut se retirer avec une victoire même s’il n’a rien à jouer.

« Nous voulons bien terminer la saison et nous voulons atteindre des objectifs individuels, qui sont [Robert] Lewandowski remportant le prix du meilleur buteur et [Marc-Andre] Ter Stegen briser le [LaLiga] feuille blanche », a déclaré Xavi.

« Nous n’avons pas autant à jouer que le Celta, mais nous voulons gagner. Nous avons apprécié cette semaine, nous nous sommes bien entraînés et nous essaierons de gagner. »

Ni Busquets ni Jordi Alba ne seront impliqués à Vigo après avoir disputé leurs derniers matchs pour le club le week-end dernier avant les sorties estivales, tandis que Ronald AraujoPédri et Alexandre Balde sont tous blessés.

Les jeunes joueurs de l’équipe Unai Hernandez, Marc Giui, Pau Prim et Dani Rodriguez voyageront tous avec la première équipe pour faire le nombre.