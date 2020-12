Barcelone cherche désespérément à retirer Philippe Coutinho de ses livres le plus tôt possible pour éviter de payer des millions supplémentaires à Liverpool en transferts d’argent.

Le Brésilien a fait 12 apparitions pour les géants de la Liga jusqu’à présent ce trimestre, en marquant trois, après son retour d’un prêt d’une saison du Bayern Munich.

Coutinho a quitté Liverpool lors de la fenêtre de transfert de janvier 2017 pour un montant record de 142 millions de livres sterling, mais n’a pas été à la hauteur des attentes du Camp Nou.

Sa mauvaise forme l’a vu expédié en Bundesliga après une seule saison à Barcelone. Mais malgré 38 apparitions, 11 buts et aidé le Bayern Munich à remporter le triplé, la hiérarchie barcelonaise n’est toujours pas convaincue.

Et selon SPORT, il y a une pression sur Barcelone pour qu’elle fasse une vente le plus tôt possible pour éviter de dépenser des millions supplémentaires à Liverpool.

Le contrat de Coutinho stipule que s’il fait 100 apparitions pour Barcelone, ils doivent payer 20 millions d’euros à Liverpool (18,2 millions de livres sterling). Il est actuellement sur 88.

Pour un joueur déjà cher, ce serait un autre coup financier pour Barcelone s’il devait mettre les mains dans ses poches.

Ronaldo Koeman souhaite vivement utiliser le joueur de 28 ans cette saison, mais les chefs de Barcelone veulent désespérément éviter de payer les frais supplémentaires.