Barcelone veut convaincre Frenkie de Jong et Memphis Depay de trouver de nouveaux clubs

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: De Jong, Depay sur les outs?

Barcelone devrait entamer des pourparlers avec Memphis Depay et Frenkie de Jong alors qu’ils cherchent à clarifier leur avenir au club, écrit sport.

La Blaugrana cherchent à vendre les deux stars néerlandaises pour environ 100 millions d’euros, et il est rapporté que le manager Xavi Hernandez les rencontrera lors de leur tournée aux États-Unis pour les convaincre de passer à autre chose.

De Jong, 25 ans, a été sur le radar de Manchester United alors qu’ils cherchent à acquérir un nouveau milieu de terrain, les deux clubs s’accordant sur un montant total de 85 millions d’euros, mais il aurait indiqué qu’il n’avait aucun intérêt à quitter le camp. Nou à Old Trafford.

Pendant ce temps, Depay, qui a marqué 12 buts en Liga la saison dernière, ne semble disposé à partir que pour un club en Ligue des champions.

L’attaquant de 28 ans pourrait voir son temps de jeu diminuer après l’acquisition de Barcelone Robert Lewandowski du Bayern Munich cette semaine, ainsi que Raphinha de Leeds United plus tôt ce mois-ci.

BLOG EN DIRECT

08h57 BST : Manchester United a exclu de laisser Antoine Martial partir cet été, ont déclaré des sources à ESPN.

United était disposé à écouter les offres de Martial plus tôt cet été, mais une combinaison de la forme de pré-saison de l’attaquant français et de l’incertitude sur Cristiano RonaldoL’avenir de signifie qu’il fait partie des plans d’Erik ten Hag pour la nouvelle saison.

Martial a profité de sa chance d’impressionner en tant qu’attaquant en l’absence de Ronaldo lors de la tournée de United en Thaïlande et en Australie, marquant trois buts en trois matchs.

Ronaldo a raté le voyage pour régler un “problème familial” et Ten Hag a admis qu’il ne savait pas quand le joueur de 37 ans reprendrait l’entraînement.

08h43 BST : ICYMI — DC United a signé Ravel Morisson sur un transfert gratuit en utilisant Targeted Allocation Money.

Morrison, 29 ans, a joué sous l’entraîneur de DC United Wayne Rooney à Derby County. International jamaïcain, Morrison a commencé sa carrière avec Manchester United et a également joué pour West Ham United, Lazio, Sheffield United et ADO Den Haag.

“Wayne a travaillé en étroite collaboration avec Ravel lorsqu’il était directeur du comté de Derby”, a déclaré Dave Kasper, président des opérations de football de DC United. “Ravel est un talent incroyable et sa capacité à créer et à marquer des buts est impressionnante. Il a joué au plus haut niveau au cours de sa carrière et sa vision, sa créativité et sa capacité sur le ballon seront un énorme atout pour nous.”

08.16 BST : Nottingham Forest a signé l’ancien milieu de terrain de Manchester United Jesse Lingard sur un transfert gratuit, a annoncé jeudi le club promu de Premier League.

Lingard, diplômé de la United Academy, a mis fin à ses 22 ans d’association avec le club d’Old Trafford après l’expiration de son contrat le mois dernier.

L’international anglais de 29 ans, qui a fait ses débuts à United en 2014, a marqué 35 buts en plus de 200 matchs pour eux.

Forest n’a pas précisé la durée de son contrat, mais Sky Sports a indiqué qu’il avait signé un contrat d’un an.

08h00 BST : L’équipe de Liga MX Pumas UNAM s’apprête à signer l’arrière droit brésilien Dani Alves.

L’arrivée d’Alves à Mexico fera de l’ancien défenseur de Barcelone l’ajout le plus en vue du mercato estival de la ligue.

“Dani Alves, nous vous attendons”, a taquiné Pumas sur l’arrivée d’Alves sur Twitter.

ESPN Mexique a rapporté jeudi que Pumas et Alves avaient convenu d’un contrat d’un an, avec une option pour une année supplémentaire. Récemment agent libre après avoir quitté Barcelone, l’international brésilien a fait allusion à un possible déménagement au Mexique via des publications sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine.

Le joueur de 39 ans, qui est le joueur masculin le plus décoré du football grâce à son total étonnant de 44 titres, cherchera à faire revivre une équipe des Pumas qui n’a pas remporté de championnat depuis 2011. Parallèlement à ses illustres mandats avec le Brésil et Barcelone , il a également eu des séjours en club avec Séville, la Juventus et le Paris Saint-Germain.

jouer 1:26 Shaka Hislop dit que Jesse Lingard de Nottingham Forest aurait dû choisir West Ham l’été dernier.

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Le Bayern Munich a l’intention de garder la main Benjamin Pavard cet été, selon Botteur. Après avoir terminé un mouvement pour le défenseur Matthijs de Ligtles champions de Bundesliga sont prêts à laisser partir un défenseur central, mais Julian Nagelsmann souhaite que Pavard reste à l’Allianz Arena en raison de la polyvalence qu’il offre en défense.

– La Juventus a fait d’Alvaro Morata une signature prioritaire cet été, rapporte Calciomercato. Il est rapporté que Massimiliano Allegri évalue un certain nombre d’options à terme après Paulo Dybala a quitté le club de Serie A cette saison, et le rapport indique que des pourparlers sont en cours avec l’Atletico Madrid sur un autre accord de prêt qui inclurait l’option de rendre le déménagement permanent pour un montant de 35 millions d’euros. Morata, 29 ans, a contribué à 16 buts en 35 apparitions pour le Bianconeri alors qu’il était prêté la saison dernière.

– Villarreal s’apprête à défier les Portland Timbers pour la signature de l’international colombien de la jeunesse Juan David Mosquerarévèle Pipe Sierra. Le défenseur de l’Independiente, âgé de 19 ans, a été étroitement lié au club de Major League Soccer cet été, mais le dernier en date indique qu’il devra désormais affronter Villarreal, qui est prêt à lui proposer un contrat à long terme.

– Le RB Leipzig est en pourparlers avancés pour recruter le défenseur du TSG Hoffenheim David Raumrévèle Fabrice Romano. L’arrière latéral de 24 ans a été un joueur hors pair en Bundesliga la saison dernière, marquant trois buts et en aidant 11 autres en 32 apparitions. Il est rapporté que l’accord est maintenant entré dans les étapes finales avant qu’il ne soit officiellement confirmé.

– Georginio Wijnaldum a fait savoir au Paris Saint-Germain qu’il souhaitait rejoindre l’AS Roma, rapporte L’Équipe. Des pourparlers sont en cours entre les deux clubs ces derniers jours, l’équipe de Jose Mourinho faisant du milieu de terrain de 31 ans une priorité, bien qu’il soit entendu qu’il y a encore une certaine différence entre l’évaluation du PSG et ce que l’équipe de Serie A a offert jusqu’à présent pendant les premières négociations.