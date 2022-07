Barcelone veut convaincre Frenke de Jong et Memphis Depay de trouver de nouveaux clubs

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: De Jong, Depay sur les outs?

Barcelone devrait entamer des pourparlers avec Memphis Depay et Frenkie de Jong alors qu’ils cherchent à clarifier leur avenir au club, écrit sport.

2 Connexe

La Blaugrana cherchent à vendre les deux stars néerlandaises pour environ 100 millions d’euros, et il est entendu que le manager Xavi Hernandez les rencontrera lors de leur tournée aux États-Unis pour les convaincre de passer à autre chose.

De Jong, 25 ans, a été sur le radar de Manchester United alors qu’ils cherchent à acquérir un nouveau milieu de terrain, mais des spéculations récentes ont indiqué qu’il n’avait aucun intérêt à passer du Camp Nou à Old Trafford.

Pour Depay, 28 ans, qui a marqué 12 buts en Liga en tant qu’attaquant la saison dernière, il est rapporté qu’il n’est prêt à partir que pour un club en Ligue des champions.

Depay pourrait voir son temps de jeu diminuer après l’acquisition de Barcelone Robert Lewandowski du Bayern Munich cette semaine, ainsi que Raphinha de Leeds United plus tôt ce mois-ci.

Barcelone cherche à clarifier l’avenir de Frenkie de Jong et Memphis Depay. Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

– Guide ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

PAPIER GOSSIP

– Le Bayern Munich a l’intention de garder la main Benjamin Pavard cet été, selon Botteur. Après avoir terminé un mouvement pour le défenseur Matthijs de Ligtles champions de Bundesliga sont prêts à laisser partir un défenseur central, mais Julian Nagelsmann souhaite que Pavard reste à l’Allianz Arena en raison de la polyvalence qu’il offre en défense.

– La Juventus a fait d’Alvaro Morata une signature prioritaire cet été, rapporte Calciomercato. Il est rapporté que Massimiliano Allegri évalue un certain nombre d’options à terme après Paulo Dybala a quitté le club de Serie A cette saison, et la dernière en date indique que des pourparlers sont en cours avec l’Atletico Madrid sur un éventuel nouvel accord de prêt qui inclurait l’option de rendre le déménagement permanent pour un montant de 35 millions d’euros. Morata, 29 ans, a contribué à 16 buts en 35 apparitions pour le Bianconeri alors qu’il était prêté la saison dernière.

– Villarreal s’apprête à défier les Portland Timbers pour la signature de l’international colombien de la jeunesse Juan David Mosquerarévèle Pipe Sierra. Le défenseur de l’Independiente, âgé de 19 ans, a été étroitement lié au club de Major League Soccer cet été, mais les dernières informations indiquent qu’ils devront désormais affronter l’équipe de LaLiga qui est prête à lui proposer un contrat à long terme.

– Le RB Leipzig est en pourparlers avancés pour recruter le défenseur du TSG Hoffenheim David Raumrévèle Fabrice Romano. L’arrière latéral de 24 ans a été un joueur hors pair en Bundesliga la saison dernière, marquant trois buts et en aidant 11 autres en 32 apparitions. Il est rapporté que l’accord est maintenant entré dans les étapes finales avant qu’il ne soit officiellement confirmé.

– Georginio Wijnaldum a fait savoir au Paris Saint-Germain qu’il souhaitait rejoindre l’AS Roma, rapporte L’Équipe. Des pourparlers sont en cours entre les deux équipes ces derniers jours, l’équipe de Jose Mourinho faisant du milieu de terrain de 31 ans une priorité, bien qu’il soit entendu qu’il existe encore une certaine différence entre l’évaluation du PSG et ce que l’équipe de Serie A a offert jusqu’à présent pendant les premières négociations.

– Manchester United est sur le point de bloquer toute sortie potentielle pour Antoine Martial cet été, selon le Miroir. Alors que le club était initialement prêt à faire avancer le joueur de 26 ans, le manager Erik ten Hag n’est pas prêt à prendre des risques dans l’incertitude actuelle sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. Martial a passé du temps en prêt à Séville la saison dernière, mais une impressionnante campagne de pré-saison pour les Red Devils semble jusqu’à présent avoir rajeuni sa carrière à Old Trafford.