Barcelone veut Aymeric Laporte mais doit se débarrasser de Clément Lenglet

Barcelone s’intéresse à Aymeric Laporte mais Clément Lenglet devrait d’abord partir pour laisser la place au défenseur de Manchester City, ont indiqué des sources à ESPN.

Le Barça a déjà signé la signature d’Eric Garcia sur un transfert gratuit de City cet été, mais l’entraîneur Ronald Koeman aimerait également ajouter un autre défenseur central plus expérimenté à son équipe.

Cependant, la Liga a six défenseurs dans ses livres et devrait en perdre deux avant même de penser à faire un pas pour Laporte, qui participe à l’Euro 2020 avec l’Espagne.

En plus de Garcia et Lenglet, le Barça a également Gerard Pique, Ronald Araujo, Oscar Mingueza et Samuel Umtiti.

Même sans l’ajout d’un nouveau défenseur central, le Barça tient à retirer Umtiti de la masse salariale cet été.

Le défenseur français n’a pas pu intégrer l’équipe la saison dernière après son retour d’une blessure persistante au genou, mais le Barça a du mal à trouver un club prêt à prendre son salaire.

Si Umtiti part, le Barça devra encore passer à un autre défenseur central avant de penser à Laporte, avec Lenglet quelqu’un pour lequel ils envisageraient des offres.

Aymeric Laporte a eu du mal à jouer régulièrement à Manchester City. Getty Images

Lenglet, une signature de 35,9 millions d’euros de Séville en 2018, a déclaré plus tôt en juin qu’il ne se voyait pas quitter le Camp Nou cet été.

Pendant ce temps, des sources ont déclaré que Laporte serait ouvert aux offres après avoir pris du retard sur Ruben Dias et John Stones à City la saison dernière.

Laporta a rejoint l’équipe de Premier League en 2018 en provenance de l’Athletic Bilbao pour sa clause libératoire de 65 millions d’euros. Il a fait 111 apparitions pour le club.

Le prix de Laporta pourrait également être une pierre d’achoppement pour le Barça, bien que le président Joan Laporta ait déclaré mercredi que le club se tournerait vers des échanges de joueurs pour faire plus de signatures cet été.

« Il y aura plus de signatures, mais pas de signatures normales, étant donné que nous ne sommes pas en [a good financial] condition », a déclaré Laporta.

« Nous trouverons la formule pour respecter les [Financial Fair Play] règles et essayer au travers d’échanges, avec la complicité que cela implique avec d’autres clubs. »

Le Barça a déjà signé Garcia, Sergio Aguero et Emerson Royal cet été et des sources ont déclaré à ESPN qu’ils feraient de Memphis Depay leur quatrième arrivée des séries éliminatoires dans les prochains jours.