Barcelone vend plus d’actifs pour 100 millions d’euros et espère enregistrer de nouvelles signatures

Barcelone a vendu encore plus d’actifs de son club dans l’espoir de respecter les règles financières de la ligue espagnole afin que Robert Lewandowski et ses autres recrues puissent jouer lors de l’ouverture de la saison.

Barcelone a annoncé vendredi avoir accepté de vendre 24,5% de son centre de production Barça Studios à Orpheus Media dans le cadre d’un accord qui leur rapporterait 100 millions d’euros (103 millions de dollars).

Le mois dernier, Barcelone a vendu une participation initiale de 25% dans son centre de production à Socios.com, un fournisseur de blockchain, pour 100 millions d’euros supplémentaires ainsi que 25% de ses droits de télévision de la ligue espagnole pour les 25 prochaines années pour près de 670 millions d’euros (689 $). million).

Au total, le club catalan lourdement endetté a hypothéqué son avenir pour 870 millions d’euros (895 millions de dollars) afin de signer Lewandowski du Bayern Munich avec d’autres nouveaux venus talentueux.

Concernant la vente de près de 50% de son centre de production, Barcelone a déclaré dans un communiqué qu ‘”avec cet investissement, les partenaires stratégiques de Barça Studios montrent leur confiance dans la valeur du projet et l’avenir du contenu numérique dans le monde du sport”.

Cela vient également avec Barcelone qui n’a pas encore enregistré ses nouvelles recrues avec la ligue espagnole. Barcelone ouvre la saison samedi à domicile face au Rayo Vallecano.

Grâce à l’argent qu’il a gagné en vendant ses actifs, Barcelone a pu renforcer son équipe en signant Lewandowski, l’ailier Raphinha et le défenseur Jules Koundé pour un total de 160 millions d’euros (165 millions de dollars).

Mais la ligue espagnole a des exigences financières strictes qui limitent le montant que les clubs peuvent dépenser pour les salaires et les transferts des joueurs en fonction de la santé financière des clubs. Malgré les efforts pour réduire les coûts et rembourser sa dette, Barcelone détient toujours 1 milliard d’euros (1 milliard de dollars) de dette et a vu son plafond salarial réduit par la ligue au cours des dernières saisons.

Ainsi, vendredi matin, il n’avait pas enregistré Lewandowski, Raphinha, Koundé, les arrivées d’agents libres Franck Kessié et Andreas Christensen, ou Ousmane Dembélé et Sergi Roberto, qui ont tous deux signé de nouveaux contrats récemment après l’expiration de leurs anciens et sont donc considérés comme nouveaux. signatures par la ligue.

Cette nouvelle injection de 100 millions d’euros supplémentaires devrait aider l’équilibre financier de Barcelone qu’elle présente à la ligue et augmenter ses chances de pouvoir inscrire tous ces joueurs.

Le club fait également pression pour vendre des joueurs tels que Samuel Umtiti et Martin Braithwaite qui sont soit indésirables par l’entraîneur Xavi Hernández, soit qui ont de gros salaires comme Frenkie de Jong.



Les équipes ont jusqu’à la fin du mois pour inscrire de nouveaux joueurs s’ils veulent jouer dans la ligue espagnole cette saison. Le Real Betis attend également toujours d’enregistrer plusieurs joueurs.

Le président du club de Barcelone, Joan Laporta, a récemment déclaré qu’il était convaincu que son club serait en mesure d’aligner ses dernières acquisitions.

Mais ce serait un nouveau coup porté à la réputation de Barcelone si ses recrues vedettes ne pouvaient pas jouer au Camp Nou samedi.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici