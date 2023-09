Barcelone vend des carrés de gazon du Camp Nou pour 53 $ chacun

Barcelone tente de collecter des fonds en vendant des morceaux d’herbe du stade Camp Nou. Les responsables du club ont commencé les rénovations de l’arène historique plus tôt cet été. Bien que le stade ne soit pas disponible, le Barça joue actuellement des matchs à domicile à l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Le Camp Nou ne devrait pas être achevé avant 2025 ou 2026.

Des morceaux d’herbe du Camp Nou peuvent coûter jusqu’à 450 $

média basé à Madrid Relevé rapporte que le Barça vend des paquets d’herbe de différentes tailles à ses supporters. Les petits modèles du Camp Nou avec du vrai gazon inclus coûteront aux acheteurs environ 53 $. Cependant, le club de Liga propose également de plus grandes parcelles de gazon du stade à un prix beaucoup plus élevé. En fait, une grande section encadrée de gazon coûte actuellement environ 450 $.

Chaque morceau d’herbe est apparemment accompagné d’un certificat d’un notaire. Cela aide essentiellement les acheteurs à s’assurer que le morceau de gazon provient bien du Camp Nou. Les autres équipes espagnoles de l’Athletic Club et de l’Atletico Madrid ont également pris des mesures similaires lors de leur transition vers de nouveaux stades.

Le club espagnol est actuellement en crise financière

Le Barça espère lever des fonds car il traverse actuellement une crise financière. Forbes a récemment affirmé que le club catalan avait des dettes s’élevant à plus d’un milliard de dollars. Cette tension financière a gêné la puissance mondiale sur le marché des transferts estival. Bien qu’historiquement l’un des plus gros dépensiers d’Europe, le Barça a généré plus de 110 millions de dollars de ventes de joueurs cet été.

En plus de vendre plusieurs joueurs clés, dont Ousmane Dembélé, les champions en titre de la Liga ont techniquement dépensé moins de 4 millions de dollars sur le marché. Le milieu de terrain vétéran Oriol Romeu était le seul transfert coûteux du club cet été. Cependant, les responsables de l’équipe ont fait preuve de créativité dans les accords de prêt pour des stars telles que Joao Cancelo et Joao Felix. Le Barça a également recruté Ilkay Gundogan et Inigo Martinez en tant qu’agents libres.

Malgré les contraintes financières, le Barça continue de bien performer sur le terrain. Après avoir fait match nul contre Getafe lors de leur premier match de la saison, les géants espagnols ont remporté trois victoires consécutives. Le club reviendra après la trêve internationale pour accueillir le Real Betis le 16 septembre.

Photo de : Imago