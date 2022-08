Barcelone vend des actifs pour faire des signatures dans le but de gagner en force en Liga

Les tentatives de Barcelone pour s’imposer à nouveau comme une force en Liga et en Ligue des champions cette saison ont vu les Catalans lourdement endettés jouer avec leur avenir pour permettre une frénésie de dépenses estivales saisissante.

Un an après avoir été contraint de laisser partir Lionel Messi alors que des dettes alléchantes de 1,35 milliard d’euros (1,39 milliard de dollars) ont paralysé le club, Barcelone a dépensé 153 millions d’euros en frais de transfert uniquement pour renforcer son équipe, avec Robert Lewandowski le nouveau le plus notable. Arrivées.

“C’est une saison vraiment excitante. Rien ne me ferait plus plaisir que de rendre tous les fans heureux », a déclaré l’entraîneur Xavi Hernandez avant la victoire 6-0 en amical le week-end dernier contre l’équipe mexicaine Pumas UNAM.

« Cela signifie gagner des trophées. C’est notre principal objectif. »

Après trois ans de luttes, sur et en dehors du terrain, l’été a vu l’espoir revenir au Camp Nou, le président Joan Laporta parlant d’une “nouvelle ère” passionnante lorsque le club a dévoilé Lewandowski en tant que joueur de Barcelone.

“Euphoria” était le titre en couverture du quotidien local Sport le même jour.

Même le quotidien sportif madrilène partisan Marca a admis que le Barça était “effrayant” à la suite de sa raclée aux Pumas UNAM le week-end dernier, lorsque Lewandowski a marqué son premier but depuis son arrivée du Bayern Munich.

Pourtant, comment Barcelone a collecté des fonds pour signer Lewandowski, ainsi que les défenseurs centraux Jules Kounde et Andreas Christensen, le milieu de terrain de l’AC Milan Franck Kessie et l’ailier brésilien de Leeds United Raphinha a soulevé des sourcils.

Confronté à de sévères limites de dépenses afin de se conformer aux contrôles financiers de la Liga, Barcelone savait qu’il devait collecter des fonds rapidement pour pouvoir investir dans toute signature et, surtout, pour enregistrer de nouveaux joueurs.

– Tirer les leviers –

Ils se sont rapidement mis à brader des actifs pour faire rentrer de l’argent en activant une série de ce qu’on a appelé des « leviers » économiques.

Le club a vendu 25% de ses droits de télévision nationaux pour le prochain quart de siècle à la société d’investissement américaine Sixth Street pour environ 400 millions d’euros.

Barcelone a vendu 24,5% de Barca Studios, qui gère les activités numériques et les productions audiovisuelles du club, à Socios.com pour 100 millions d’euros le 1er août, puis 25% supplémentaires à la société d’investissement américaine GDA Luma pour 100 millions d’euros de plus.

En l’espace de quelques semaines, 600 millions d’euros avaient été apportés pour remplir les caisses.

L’objectif était d’assainir les finances du club, de permettre d’augmenter le plafond salarial fixé par la Liga et de permettre aux nouvelles recrues d’être toutes enregistrées pour le début de saison.

En plus de cela, le Barça a signé le plus gros contrat de sponsoring de son histoire avec Spotify, rapportant 435 millions d’euros au géant du streaming musical pour figurer sur les maillots du club et avoir les droits de dénomination du Camp Nou.

Et donc Barcelone semble bien placée pour redevenir de sérieux prétendants au titre alors qu’elle se prépare à accueillir Rayo Vallecano ce week-end.

Seul le temps dira si hypothéquer une partie des actifs du club en échange d’un afflux immédiat de liquidités portera ses fruits.

– De Jong partir? –

Pourtant, Barcelone attend toujours que la Liga leur permette d’enregistrer leurs nouvelles recrues, même s’ils espèrent pouvoir le faire à temps pour la saison.

Ils espèrent également atténuer davantage leurs problèmes financiers en réduisant leur masse salariale.

Les Catalans ont tenté de persuader Frenkie de Jong de partir, suggérant même qu’un contrat qu’il avait signé en 2020 n’était pas légal. Le milieu de terrain néerlandais dit qu’il veut rester.

Martin Braithwaite, Samuel Umtiti et Memphis Depay sont également candidats au départ du Camp Nou, ce dernier étant apparemment une cible pour la Juventus.

En plus de cela, des efforts ont été faits pour persuader certains joueurs, dont Gerard Pique et Sergio Busquets, d’accepter des réductions de salaire.

Le “miracle économique” du Barça, comme l’a appelé la presse, doit encore se transformer en miracle footballistique.

