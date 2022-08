Barcelone vend 25% de Barca Studios pour 100 millions d’euros

Barcelone (AFP) – Barcelone a vendu 25% de Barca Studios, qui gère les activités numériques et les productions audiovisuelles du club, à Socios.com pour 100 millions d’euros (102,5 millions de dollars), a annoncé lundi le président du club, Joan Laporta.

Les membres du club avaient voté pour autoriser la vente de 49 % des actions.

“Pour le moment, nous avons vendu 25% à Socios.com”, a déclaré Laporta lors de la conférence de presse pour présenter Jules Kounde, acheté pour 50 millions d’euros à Séville, en tant que joueur de Barcelone.

Plus tôt cet été, le club très endetté a vendu 15% de ses revenus de La Liga TV au fonds d’investissement américain Sixth Street en deux tranches soit un total de 400 millions d’euros avant de se lancer dans une virée de transfert.

En plus de Kounde, Barcelone a acheté Robert Lewandowski du Bayern Munich et Raphinha de Leeds et a signé le milieu de terrain de l’AC Milan Franck Kessie et le défenseur central danois de Chelsea Andreas Christensen sur des transferts gratuits.

Alors que les accords avec Sixth Street durent 25 ans, la vente à la plateforme Socios.com est permanente.

“C’est une vente pour toujours”, a déclaré Laporta. “Il y aurait moyen de récupérer ces 25% mais pour l’instant cette opération passe par l’entrée d’un nouveau partenaire, Socios.com, qui a injecté 100 millions d’euros”, a-t-il précisé.

Socios.com est une plateforme qui permet aux clubs d’augmenter leur interaction avec les fans et d’essayer d’en tirer plus d’argent, notamment en utilisant des Fan Tokens, une sorte d’actif numérique basé sur la blockchain et les crypto-monnaies.

Dans sa volonté de lever des fonds rapidement, Barcelone a contracté un prêt de 595 millions d’euros auprès de la banque d’investissement Goldman Sachs et a signé un accord de parrainage d’une valeur estimée à 435 millions d’euros avec le service de streaming Spotify.

En août 2021, Laporta a annoncé qu’un audit des finances du club montrait que le Barça faisait face à une dette estimée à 1,35 milliard d’euros.

Ils ont permis à Lionel Messi de partir pour le Paris Saint-Germain en 2021 car ils n’avaient pas les moyens de garder la star argentine, même avec un salaire réduit.