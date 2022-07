Barcelone vend 15% supplémentaires des droits TV à la société d’investissement Sixth Street

Barcelone a vendu 15% supplémentaires de ses droits de télévision nationaux à la société d’investissement mondiale Sixth Street, a annoncé le club vendredi, avec des sources indiquant à ESPN que l’accord vaut environ 320 millions d’euros.

Des sources ont déclaré à ESPN que le Barça espère que la vente leur permettra d’enregistrer les signatures estivales Franck Kessie, Andreas Christensen, Raphinha et Robert Lewandowski.

Le Barça utilisera également l’argent pour réinscrire Sergi Roberto et Ousmane Dembele dans la Liga après que le duo a signé de nouveaux contrats, tandis que le président Joan Laporta a déclaré que le club chercherait désormais à se renforcer en défense.

Sixth Street a maintenant acheté 25% des revenus du Barca provenant des droits de télévision de LaLiga pour les 25 prochaines années, après avoir acheté 10% pour 207,5 millions d’euros fin juin.

Les droits valaient 165,6 millions d’euros pour la saison 2020-21 – les chiffres ne sont pas encore disponibles pour la saison dernière – donc, sur la base de ces chiffres, qui fluctueront, Sixth Street devrait gagner 41,4 millions d’euros par an grâce à l’accord.

Sur 25 ans, cela équivaudrait à un peu plus d’un milliard d’euros sur leur investissement initial de 527,5 millions d’euros.

LES PREMIERS JEUX DE BARCELONE 13 août Vallecano (H) 21 août Real Sociedad (A) 28 août Valladolid (H) 4 septembre Séville (A) 11 septembre Cadix (A) 18 septembre Elche (H)

Il poursuit l’investissement de Sixth Street dans le sport ces dernières années. La société a également récemment conclu un partenariat avec le Real Madrid lié aux opérations du Bernabeu.

Ils détiennent également une participation de 20% dans les San Antonio Spurs et sont les propriétaires majoritaires de Legends, en partenariat avec les Yankees de New York et les Cowboys de Dallas.

L’accord du mois dernier avec Sixth Street a empêché le Barça de terminer la saison financière 2021-22 avec des pertes, mais des sources ont déclaré à ESPN que l’argent n’augmenterait pas leur budget sur les transferts cet été.

Cependant, des sources du club ont déclaré à ESPN plus tôt ce mois-ci que la vente de 15% supplémentaires de leurs droits médiatiques nationaux les aiderait à s’attaquer à la refonte de l’équipe que l’entraîneur Xavi Hernandez a demandée cet été.

L’opération contribuera à augmenter leur limite de dépenses imposée par la Liga, qui s’élève à -144 millions d’euros – le seul plafond négatif de la ligue – mais qui est constamment révisée par la ligue espagnole.

Les coûts de l’équipe du Barça la saison dernière – qui comprennent entre autres les salaires et les amortissements – se sont élevés à environ 560 millions d’euros.

Si ce chiffre peut être aligné sur le plafond de dépenses de LaLiga, le Barça pourra dépenser dans un rapport de 1:1, ce qui signifie que pour chaque euro qu’il gagne en transferts ou économise sur les salaires, il peut investir un euro.

Dans l’état actuel des choses, ils sont actuellement limités à un ratio de 1: 3 ou 1: 4, selon la taille des économies qu’ils réalisent, ils ne peuvent donc dépenser qu’une fraction de l’argent qu’ils rapportent grâce aux départs de joueurs.