Barcelone va prendre une décision importante sur Sergiño Dest

Il semblait que les choses allaient bien pour Sergiño Dest, qui faisait partie des plans de Xavi pour la saison 2023-24 de Barcelone.

Le défenseur américain a déclaré en juillet qu’il prévoyait de concourir pour un poste de titulaire à Barcelone après une saison de prêt décevante avec l’AC Milan.

« Je me vois rester. Évidemment, je dois faire mes preuves lors de la pré-saison. Je suis entièrement concentré sur moi-même en ce moment, donc c’est à moi de décider et je sens que je peux et je vais le prouver. Mon état d’esprit est de rester ici et de faire une très belle saison.

« Xavi vient de me dire : ‘Je vais te donner une chance de faire tes preuves. C’est donc ce qu’il en est pour le moment. Il m’a dit : ‘Je pense que tu as des qualités, mais c’est à toi de voir, tu dois me le montrer’, et je suis tout à fait d’accord. Donc je pense que tout dépend de moi. Je pense que j’ai des qualités qui peuvent être bonnes pour l’équipe, mais je dois le montrer et être constant.

Sergiño Dest pourrait voir son contrat à Barcelone déchiré

Cependant, la situation a pris un tour complet. Maintenant, il semble que Dest soit sur le point de quitter le club espagnol. Le temps de l’arrière droit avec les vainqueurs de la Liga touche probablement à sa fin après sa performance décevante lors de la pré-saison aux États-Unis.

Xavi voulait garder un œil sur l’international américain, alors il a eu du temps de jeu contre Arsenal, le Real Madrid et l’AC Milan. Inutile de dire que la performance de Dest était moins que stellaire, et le manager espagnol est maintenant à la recherche d’un nouvel arrière pour le remplacer.

Javi Miguel de Diario AS rapporte que le Barça envisage maintenant de résilier le contrat du joueur. Retirer son salaire de la masse salariale du Camp Nou libérerait de l’argent qui pourrait être davantage utilisé.

Le Barça cherche déjà son remplaçant

Le défenseur des Blaugrana et de Manchester City, Joao Cancelo, a conclu un accord personnel pour un futur transfert estival. Les géants catalans sont actuellement en négociations avec les champions d’Europe pour acquérir l’international portugais.

PHOTO : IMAGO & NurPhoto