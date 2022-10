Barcelone v Inter, tour du chapeau record de Salah

La quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions a offert aux fans de nombreux buts, du drame et de l’action. Nous avons demandé à nos écrivains James Olley, Rob Dawson et Alex Kirkland de répondre à certaines de nos grandes questions.

Qu’est-ce qui a retenu votre attention lors de la quatrième journée ?

Dawson : La Premier League commence à mettre le pied à l’étrier. Après quatre journées de match, trois équipes anglaises – Manchester City, Tottenham Hotspur et Chelsea – sont en tête de leur groupe avec une autre, Liverpool, en bonne voie pour se qualifier. Alors que l’Espagne et l’Italie transpirent sur certaines de leurs équipes, notamment l’Atletico Madrid, Barcelone et la Juventus, l’Angleterre devrait compter quatre participants aux huitièmes de finale. Deux des quatre dernières finales de la Ligue des champions – en 2019 et 2021 – étaient des affaires entièrement anglaises et vous ne parieriez pas contre la même chose qui se produirait à Istanbul en juin. Les équipes espagnoles ont dominé la Ligue des champions au cours de la dernière décennie, mais c’est maintenant au tour de la Premier League.

Olley : Le Maccabi Haïfa a remporté mardi son premier match de phase de groupes de la Ligue des champions en 20 ans. Et contre les géants italiens de la Juventus, rien de moins, qui sont désormais confrontés à une tâche colossale pour atteindre les huitièmes de finale après une calamiteuse défaite 2-0 en Israël. Ils doivent battre le Paris Saint-Germain et Benfica pour avoir une chance d’éviter une sortie en Ligue des champions à ce stade pour la première fois depuis 2013. Le club continue de soutenir l’entraîneur-chef Massimiliano Allegri, mais il ne peut sûrement pas se permettre de nombreuses autres performances insipides comme ceci, même si la Juventus évite habituellement de licencier des entraîneurs à la mi-saison.

Kirkland : Le Shakhtar Donetsk n’était qu’à quelques secondes de remporter une célèbre victoire contre le champion en titre du Real Madrid mardi, mais a été refusé par un égaliseur d’Antonio Rudiger à la 95e minute qui a vu le match se terminer 1-1. Le Shakhtar – exilé de Donetsk depuis 2014 – est déjà confronté à des défis logistiques sans précédent, jouant les matchs à domicile de la Ligue des champions cette saison dans la capitale polonaise de Varsovie, et ici leurs préparatifs ont été encore éclipsés par les frappes de missiles de lundi à travers l’Ukraine. Dans des circonstances aussi difficiles, ce fut une performance exceptionnelle. Madrid est désormais assuré d’une place en huitièmes de finale ; Le Shakhtar, à un point du RB Leipzig, a encore une chance.

Barcelone est sur le point de sortir de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive. (Photo de David Ramos/Getty Images)

Sur la base de la phase de groupes, quels joueurs choisiriez-vous pour une équipe à cinq ?

Olley : Le gardien Manuel Neuer n’a pas encaissé le moindre but en Ligue des champions jusqu’à présent cette saison, y compris une victoire à l’Inter Milan et une victoire à domicile contre Barcelone. Décrire Joao Cancelo comme un défenseur ne lui rend pas justice – il a jusqu’à présent plus de passes décisives (quatre) que de feuilles blanches (trois) dans le groupe G. Le développement de Jude Bellingham se poursuit à un rythme extrêmement impressionnant avec quatre buts et une passe décisive en quatre matches du Borussia Dortmund. Napoli a été en feu dans le groupe A avec l’ailier Khvicha Kvaratskhelia qui a attiré beaucoup d’attention. Devant, Erling Haaland parce que, eh bien, c’est Erling Haaland.

Kirkland : Thibaut Courtois du Real Madrid a gardé une feuille blanche lors de ses deux apparitions en phase de groupes et a encore quelques points bonus de sa masterclass lors de la finale de l’année dernière. Reece James a été exceptionnel pour Chelsea et ils espèrent que la blessure qu’il a contractée contre Milan mardi n’est rien de grave. C’est un balayage net pour Bellingham, qui a réalisé l’une des performances individuelles de la saison lors de la victoire 4-1 de Dortmund à Séville. Incluons la star montante de Naples, Giacomo Raspadori, pour ses quatre buts, et jumelons-le avec Robert Lewandowski, qui a été le seul point positif pour Barcelone.

Dawson : Manchester City n’a concédé qu’un seul but en phase de groupes jusqu’à présent et si Ederson joue à cinq, il est également assez bon pour faire un tour au milieu de terrain. En défense, Manuel Akanji s’est rapidement installé à City après son transfert tardif dans la fenêtre estivale du Borussia Dortmund et au milieu de terrain, il est très difficile de regarder au-delà de son ancien coéquipier du côté de la Bundesliga, Bellingham. Leroy Sane mérite une place après avoir marqué quatre buts pour le Bayern Munich dans un groupe qui comprend également Barcelone et l’Inter Milan et devant Haaland juste devant Kylian Mbappe.

Barcelone contre l’Inter Milan ou le triplé de 6 minutes de Salah : qu’est-ce qui a été le plus remarquable ?

Olley : Étant donné que le triplé de Mohamed Salah est venu avec le match déjà gagné et à un moment où les Rangers effectuaient des remplacements, la finale de Barcelone contre l’Inter est plus remarquable. La domination du Bayern dans le groupe C a fait du match de mercredi au Camp Nou une affaire à enjeux élevés pour deux poids lourds européens et Barcelone est désormais confrontée à la perspective de passer en Ligue Europa, étant donné que l’Inter n’a qu’à battre Viktoria Plzen la prochaine fois pour assurer sa qualification. Robert Lewandowski a été signé pour faire la différence lors de nuits comme celle-ci, mais la vulnérabilité défensive de Barcelone signifiait que son doublé n’était suffisant que pour sauver deux fois un point dans un match nul 3-3 passionnant; son premier devait beaucoup à la chance compte tenu d’une déviation importante mais le second était une tête puissante digne de son statut sur cette étape. Malheureusement pour Barcelone, tout cela pourrait être en vain.

Dawson : Ce fut une finition fantastique lors du match nul 3-3 entre Barcelone et l’Inter Milan au Camp Nou, mais ce n’est pas tous les jours qu’on voit un joueur marquer un triplé en six minutes. Liverpool avait déjà battu les Rangers, mais pour Salah, marquer trois buts si rapidement – ​​maintenant le tour du chapeau le plus rapide de la Ligue des champions – est toujours un exploit remarquable. Salah a trouvé des buts plus difficiles à atteindre cette saison et Jurgen Klopp espère que la victoire 7-1 à Ibrox déclenchera une série de buts pour son homme principal. Salah n’a pas marqué en Premier League depuis août, mais dimanche contre Manchester City serait un bon moment pour mettre fin à cette course.

Kirkland : Barca 3-3 Inter, le match de la phase de groupes qui s’est joué comme le match retour d’un match à élimination directe. Aucun match de la quatrième journée ne peut s’attendre à ressentir cela. Il y a eu des moments de vraie qualité – l’ouverture du score d’Ousmane Dembele était le résultat d’un beau mouvement du Barça – et d’autres d’incompétence chaotique, comme le (manque de) défense de Gerard Pique pour l’égalisation de Nico Barella. C’était très amusant, à moins que vous ne soyez un fan du Barca, car ils étaient confrontés à la perspective d’une élimination financièrement désastreuse en phase de groupes pour une autre saison.