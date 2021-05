Barcelone utilisera un prêt bancaire de 100 millions d’euros pour rembourser les salaires impayés

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a obtenu un prêt d’une banque d’investissement américaine qui lui permettra d’utiliser 100 millions d’euros (122 millions de dollars) pour régler les impayés dus aux joueurs, ont déclaré diverses sources à ESPN.

Laporta pourra faire appel à une ligne de crédit allant jusqu’à 500 millions d’euros au total, selon des sources ESPN, mais n’utilisera pour l’instant que 100 millions d’euros pour payer les salaires dus à l’équipe depuis janvier.

Les joueurs du Barça reçoivent un salaire mensuel relativement bas, l’essentiel de leurs gains étant couvert en deux versements – l’un payé en décembre ou janvier et l’autre à la fin de la saison.

La pandémie de coronavirus a accéléré les problèmes financiers du Barça et a permis à la dette brute du club de s’élever à près de 1,2 milliard d’euros.

Depuis le début de la pandémie, les joueurs du Barça ont accepté diverses mesures pour aider, y compris une réduction de salaire de trois mois en mars dernier et un programme de report de paiement plus tôt cette saison, mais le club a toujours du mal à suivre les paiements.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait une réelle crainte que si le club ne pouvait pas couvrir environ 40% de la masse salariale due en paiements antidatés, le problème aurait pu être soumis à l’Association espagnole des footballeurs. [AFE]. Cela aurait pu conduire à des sanctions potentielles pour le Barça, une source soulignant donc l’importance du prêt obtenu par Laporta.

Le rapport annuel du Barça prévoyait un budget de 230 millions d’euros à payer en salaires à l’équipe première pour la saison 2020-21.

La première chose que Laporta a faite après avoir été élu président en mars a été d’ordonner un audit interne des finances du club.

Cet audit est toujours en cours mais, entre-temps, une source du club a confirmé qu’un plan de remboursement plus échelonné avait été convenu avec certains des détenteurs de billets de la dette à court terme.

Selon les comptes du club, publiés en janvier, sur la dette brute de 1,173 Md €, 265 M € étaient dus aux banques avant le 30 juin. Plus de 100 M € sont également dus en amortissement sur les signatures précédentes, en plus de ce qui est dû aux joueurs.

Le Barça avait espéré qu’une injection de fonds de 350 millions d’euros de la Super League européenne soulagerait ses problèmes financiers, mais l’effondrement du projet les a obligés à rechercher d’autres flux d’investissement.

ESPN a rapporté en avril que Laporta avait été contraint d’intensifier sa recherche d’investissements extérieurs après l’échec des projets de création d’une compétition séparatiste.

Le club a envisagé de vendre les droits de dénomination au Camp Nou et il reste une option pour vendre une participation dans Barca Corporate – une entreprise qui abrite la Barca Academy, Barca Innovation Hub, Barca Licensing and Merchandising (BLM) et Barca Studios – mais un la source dit que le prêt a acheté le club un certain temps.

Le Barça devra encore travailler pour réduire davantage la masse salariale et vendre des joueurs cet été, mais des sources ont déclaré à ESPN Laporta continue d’explorer des moyens de faire une déclaration en signant avant la saison prochaine pour améliorer les chances de l’équipe en Liga et en Ligue des champions.

le Blaugrana a remporté la Copa del Rey cette saison mais finira en dehors des deux premiers de la ligue pour la première fois depuis 2007-08. Ils ont été battus en huitièmes de finale de Ligue des champions par le Paris Saint-Germain.

Laporta travaille également sur un accord de deux ans avec l’option d’une troisième année pour Lionel Messi, qui est hors contrat en juin, et a une décision à prendre sur l’entraîneur Ronald Koeman, des sources ayant déclaré à ESPN qu’il y avait des doutes sur le L’avenir du Néerlandais.