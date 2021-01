Barcelone a remporté 1-0 face à Huesca dimanche, alors que Lionel Messi est devenu le premier étranger à faire 500 apparitions dans la Liga espagnole, tandis qu’un but tardif de Luis Suarez a assuré la victoire du leader de l’Atletico Madrid contre Alaves.

Messi est revenu pour le Barça après avoir raté le dernier match de 2020 avec un coup à la cheville et a balancé un centre pour que Frenkie de Jong se détourne pour le seul but à 27 minutes.

Bien que l’équipe de Ronald Koeman ait entamé une série de quatre matchs à l’extérieur consécutifs qui définissent la saison avec une victoire confortable, elle reste distante de 10 points de l’Atletico en cinquième position après avoir joué un match de plus.

« En général, à part les 20 dernières minutes, nous avons bien joué », a déclaré Koeman.

« Nous avons créé beaucoup de danger, ce qui n’est pas facile contre une équipe qui se tait à l’arrière. Nous avons obtenu un excellent but et nous avons eu deux ou trois chances de plus de nous retirer. »

Le Barça a dominé la possession et créé un certain nombre d’occasions, mais le gardien de but de Huesca Alvaro Fernandez a effectué plusieurs arrêts fins pour garder les hôtes en contact.

Après le premier match de De Jong, Messi s’est vu refuser une seconde juste avant la mi-temps lorsque Fernandez a superbement saisi son coup franc en direction du coin supérieur.

L’Argentin a de nouveau été contrarié par les jambes de Fernandez en seconde période après avoir bien combiné avec Pedri, quelques instants après que Marc-André ter Stegen a réagi brusquement pour empêcher le talon arrière inventif de Rafa Mir.

C’était une menace rare de Huesca qui n’a gagné qu’une seule fois en 17 essais cette saison, mais qui avait enlevé des points à la plupart des visiteurs de son Estadio El Alcoraz jusqu’à présent, y compris l’Atletico en septembre.

« Nous sommes sortis forts et très concentrés. C’est la base principale dont nous avons besoin. Si nous avons cela, nous nous améliorons beaucoup avec le ballon et si nous nous améliorons devant le but, nous pourrons avoir un très bon début d’année ». ajouta Koeman.

Suarez le sauveur

Plus tôt dans la journée, Suarez a frappé un vainqueur à la 90e minute pour l’Atletico en battant Alaves 2-1 à 10 pour revenir au dessus du Real Madrid au sommet.

Marcos Llorente a donné l’avantage à l’Atletico à Mendizorroza peu avant la mi-temps avec une frappe déviée juste à l’extérieur de la surface.

L’équipe de Diego Simeone semblait avoir le jeu sous contrôle lorsque le défenseur d’Alaves, Victor Laguardia, a été expulsé dans l’heure suivant un examen VAR pour avoir abattu Thomas Lemar alors que le Français courait vers le but.

Florian Lejeune s’est dirigé contre le poteau pour Alaves avant qu’un but spectaculaire contre son camp à 84 minutes de Felipe ne menace de coûter deux points vitaux à l’Atletico, l’arrière central brésilien forant au-delà de Jan Oblak alors qu’il tentait de pirater une tentative de centre.

Cependant, Suarez a remporté la quatrième victoire consécutive de l’Atletico dans la dernière minute alors que l’Uruguayen tapait à bout portant après que le ballon ait été placé sur le but par le remplaçant Joao Felix.

« La meilleure chose est de savoir comment l’équipe a terminé, ne pas devenir nerveuse, juste jouer. Et le but était un excellent but », a déclaré Simeone.

L’Atletico a grimpé de deux points d’avance sur le Real Madrid et compte deux matchs en cours contre les champions en titre.

« La chose à retenir est de continuer sur la même voie », a ajouté Simeone.

L’Athletic Bilbao a limogé l’entraîneur Gaizka Garitano après une victoire 1-0 à domicile contre Elche, avec des rapports en Espagne liant l’ancien patron de Barcelone Ernesto Valverde au poste vacant.

La Real Sociedad a perdu plus de terrain parmi les deux premiers après avoir réussi un match nul 1-1 à domicile contre Osasuna en difficulté, tandis que l’adolescent Bryan Gil a marqué les deux buts lors de la défaite 2-0 d’Eibar contre Grenade.