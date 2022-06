Barcelone toujours dans la course de Raphinha malgré la récente offre sérieuse de Chelsea

La bataille pour l’ailier brésilien vedette de Leeds United, Raphinha, continue de faire rage après que des informations en provenance d’Espagne suggèrent que Barcelone est toujours en lice pour ses services cet été.

Initié du transfert espagnol Gerard Romero a évoqué la situation via sa chaîne personnelle Twitch plus tôt dans la journée, affirmant que Barcelone est toujours en lice pour Raphinha même à la suite de l’accord qui existe déjà entre Leeds et Chelsea.

🚨 JUST IN: Barcelone est très vivante dans la course Raphinha. Le club a “de grandes chances” de signer le joueur, bien que Chelsea ait un accord avec Leeds, en raison de la force de Deco et du joueur. @gerardromero #Transferts 🇧🇷 — Reshad Rahman ✆ (@ReshadRahman_) 29 juin 2022

Les Blues de Thomas Tuchel ont mis à profit leur relation avec l’agent de Raphinha – et ancien joueur de Chelsea – Deco pour potentiellement accélérer les négociations avec les deux camps alors que le Brésilien est déterminé à quitter Elland Road cet été après un intérêt sérieux d’un cadre de clubs.

Le patron de Barcelone, Xavi, reste déterminé à continuer à ajouter de la qualité offensive à ses côtés, cependant, Raphinha étant ciblée aux côtés de la star polonaise Robert Lewandowski alors que les géants de Calatan espèrent donner au Real Madrid, détenteur de la Liga, une vraie course pour leur argent en 2022-23.

La vente potentielle de Frenkie de Jong aiderait grandement le club à se procurer des renforts malgré le fait que le Barça ait fait venir Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres la saison dernière.

Arsenal a également été lié à l’intérêt de Raphinha cet été, mais on ne sait pas si les Gunners reviendront avec une offre améliorée pour l’ancien attaquant du Stade Rennais après que Chelsea ait clairement indiqué son intention de l’ajouter dans le giron de l’équipe première.

