Barcelone, Toronto et Pékin nommées meilleures villes de « lieu de travail » dans une nouvelle étude

Barcelone, réputée pour sa scène culturelle dynamique et son ensoleillement presque toute l’année, arrive en tête pour ceux qui « recherchent le mélange parfait entre travail et loisirs », a déclaré IWG.

« Il existe également des facteurs qui peuvent avoir un impact sur la productivité, comme le haut débit et la disponibilité d’espaces de travail flexibles. »

Travailler en voyage a explosé avec la popularité du travail à distance et hybride. Si vous souhaitez faire des « vacances de travail », Barcelone pourrait bien être la destination idéale.

« Nous avons constaté que les employés du monde entier apprécient vraiment la possibilité de prolonger leurs vacances avec des vacances de travail et qu’en retour, les employeurs en profitent également, avec des équipes très engagées, heureuses et productives. »

« Les horizons des travailleurs d’aujourd’hui ne se limitent plus à leur propre pays », a ajouté Rogers.

IWG a également mené une enquête auprès de plus de 1 000 travailleurs hybrides, qui a révélé que près de trois sur cinq (57 %) ont pris des vacances au travail au cours de l’année écoulée, où ils ont prolongé leurs vacances en travaillant à l’étranger.

« Cela est rendu possible par la technologie cloud, qui nécessite une connexion Internet fiable et de haute qualité. »

« La montée du travail hybride permet désormais aux travailleurs de travailler partout où ils peuvent être le plus productifs, même à l’étranger », a ajouté Rogers.

L’étude a révélé que la vitesse du haut débit est l’élément essentiel le plus important pour les nomades numériques, devant le coût de la vie et la météo.

Singapour a obtenu le score le plus élevé pour la vitesse du haut débit (9), suivi de New York (8,5) et de Hong Kong (8).

Singapour est classée 21e sur la liste, avec des scores élevés dans d’autres catégories comme le bonheur et les transports.

« Singapour est également le premier centre financier d’Asie, et les maisons cosmopolites le meilleur aéroport au monde, qui est souvent considéré comme une porte d’entrée permettant d’accéder facilement au reste de l’Asie, y compris l’Asie du Sud-Est », a déclaré IWG.

Barcelone et Toronto – les deux premières villes – ont enregistré des scores particulièrement élevés en termes de vitesse du haut débit et de prix de l’hébergement.

Top 10 des villes pour les lieux de travail :

Barcelone Toronto Pékin Milan New York Rio de Janeiro Amsterdam Paris Djakarta Lisbonne

Par exemple, le loyer mensuel moyen à Barcelone coûte 1 158 $ et 1 769 $ à Toronto – contre 3 632 $ à New York – le plus cher de la liste.