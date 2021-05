Barcelone tient à l’agent libre Gianluigi Buffon

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Barcelone aime la légende de la Juventus Buffon

Barcelone a pris contact avec le gardien de but vétéran italien Gianluigi Buffon de les rejoindre en été, selon Mercato à pied.

Le joueur de 43 ans est inscrit à la Juventus mais a annoncé mardi qu’il partirait lorsque son contrat prendra fin cet été. Cela signifie qu’il sera un agent libre, ce que Barcelone a parcouru le marché avant la prochaine fenêtre de transfert.

2 Liés

Une pléthore de noms a été associée à un déménagement au Camp Nou, y compris une paire de Manchester City Sergio Aguero et Eric Garcia, Lyon attaquant Memphis Depay et de Liverpool Georginio Wijnaldum – tous sans contrat à la fin de la saison.

Le plan de Barcelone pourrait être de permettre au gardien de but Pedro Neto de partir, tout en faisant payer le Brésilien, avant de signer gratuitement Buffon en remplacement de Marc-André ter Stegen.

On estime également que la présence du vétéran pourrait aider à nourrir les gardiens diplômés de La Masia. Inaki Pena et Arnau Tenas, qui ont déjà figuré dans les équipes de Ronald Koeman cette saison.

Si le mouvement se concrétise, cela impliquera probablement un contrat à court terme et une dernière expérience pour Buffon dans sa carrière de joueur.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide des téléspectateurs ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

BLOG EN DIRECT

08.48 BST: Le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a déclaré que l’attaquant Erling Haaland restera au club la saison prochaine.

Haaland, 20 ans, est sous contrat à Dortmund jusqu’en 2024, mais une clause de son contrat lui permet de quitter le Westfalenstadion pour un montant nettement inférieur à 100 millions d’euros à l’été 2022.

Cette année, les frais de transfert de l’international norvégien sont soumis à des négociations, mais le club de Bundesliga garde espoir de pouvoir s’accrocher à l’attaquant très demandé pendant une autre année.

Le mois dernier, des sources ont déclaré à ESPN que BVB ne recevrait qu’une offre de 180 millions d’euros pour Haaland cet été, mais le PDG Watzke s’attend à ce que l’attaquant reste un an de plus.

« Je m’attends clairement à ce qu’Erling Haaland jouera pour nous l’année prochaine », a déclaré Watzke à Sport Bild. « Et je ne perds aucune pensée sur autre chose. »

Lorsqu’on lui a demandé si un appel téléphonique de Barcelone ou du Real Madrid pouvait changer la situation, il a ajouté: « Je pense qu’ils connaissent la situation du contrat et notre position là-bas également.

« Je suis juste totalement détendu. Personne ne nous a cru avec Jadon Sancho l’été dernier jusqu’à la date limite, et il est toujours avec nous aujourd’hui. »

08h30 BST: L’entraîneur argentin Lionel Scaloni croit Lionel MessiL’avenir du club à Barcelone est déjà clair.

Messi, 33 ans, n’a pas encore signé de prolongation de contrat, son contrat expirant cet été. Et, demandé s’il craignait que l’avenir de Messi ne soit pas réglé avant le début de la Copa America (qui se joue du 13 juin au 10 juillet en Argentine et en Colombie), Scaloni mentionné: « Je pense que c’est déjà réglé. Je n’ai aucun doute. Il sait déjà très bien ce qu’il va faire. Il ne va pas arriver le 30 juin sans savoir où il va jouer. »

Messi devrait renouveler son contrat avec le Barça mais Scaloni ne voulait pas spéculer. Il a dit: « Je n’en ai aucune idée et je ne m’implique pas. Nous devons rester en dehors de tout cela. Il est mature et sait tout. »

Scaloni, quant à lui, dit que Messi s’est bien adapté pour jouer avec une nouvelle génération de joueurs argentins. « Leo a prouvé qu’il était bien, à l’aise avec une nouvelle génération de joueurs qu’il ne connaissait pas », a-t-il ajouté. « Il est maintenant l’un d’entre eux et il s’entend bien avec tous. Nous avons réussi à créer une équipe dans laquelle il peut s’intégrer. Et maintenant, vous pouvez voir qu’il a trouvé la régularité au Barca. Tout cela aide. .

« Il est très conscient que dans le football, ce n’est plus le cas d’un joueur donné mais que vous avez besoin de vos coéquipiers. Lui, Cristiano Ronaldo, [Kylian] Mbappe … Les meilleurs joueurs ont besoin d’une équipe. Une étoile peut marquer un but, peut vous gagner une partie … mais pour gagner un trophée, il vous faut bien plus que le meilleur joueur du monde. «

jouer 1:17 Gab Marcotti partage ses réflexions sur l’avenir de Cristiano Ronaldo à Turin si la Juventus ne parvient pas à terminer dans le top quatre.

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– L’Atletico Madrid fait son choix pour signer le milieu de terrain de l’Udinese Rodrigo de Paul, selon Calciomercato, avec des géants de la Serie A tels que l’AC Milan, la Juventus et Naples ayant déjà manifesté de l’intérêt pour l’Argentin. L’Udinese cherchera à apporter 50 millions d’euros pour le joueur de 26 ans, mais il est suggéré qu’ils seraient prêts à accepter une offre de 40 millions d’euros.

– Il a déjà été rapporté qu’Arsenal espère signer le milieu de terrain du Stade rennais Eduardo Camavinga, tandis que des rumeurs l’ont également lié à un déménagement à Barcelone. L’Equipe, cependant, disent maintenant que le Paris Saint-Germain prend contact avec son compatriote de Ligue 1 pour signer le joueur de 18 ans, son contrat prenant fin en juin 2022.

– Henrikh Mkhitaryan parlera à Jose Mourinho avant de décider si son avenir reste à Rome, rapporte Calciomercato. L’Arménien avait attendu de voir qui serait le nouvel entraîneur du club avant de signer le renouvellement qui fera passer son contrat au-delà de son point culminant cet été. Cependant, après que le milieu de terrain a eu des difficultés sous Mourinho à Manchester United, et a finalement quitté pendant le séjour du tacticien portugais là-bas, il pourrait ne pas choisir de rester dans la capitale italienne.

– Les équipes de Premier League Arsenal, Aston Villa et Everton surveillent toutes le milieu de terrain de Fulham Andre-Frank Zambo Anguissa, selon le Courrier quotidien. L’international camerounais de 25 ans est susceptible de partir après la relégation des Cottagers au championnat, et il est suggéré qu’ils chercheront à rapporter 20 millions de livres sterling pour l’homme actuellement sous contrat jusqu’en 2023.

– Avec Sergio Ramos‘contrat avec le Real Madrid prenant fin cet été, il y a eu de nombreuses discussions entre le joueur et le club concernant un renouvellement. cependant, Marca ont déclaré qu’il n’y avait toujours pas de nouvelles d’un accord entre les deux parties. L’arrière central veut une prolongation de deux ans, ce que le Real Madrid ne veut pas lui donner, et il y a une volonté entre eux de se séparer.