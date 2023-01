Barcelone tient à Felix après son prêt à Chelsea

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Barcelone s’enquiert des plans de Joao Felix après Chelsea

Barcelone surveille João FélixLa situation avant l’été avec l’international portugais actuellement prêté à Chelsea par l’Atletico Madrid, selon Diario Sport.

Le Barça et l’Atleti entretiennent de bonnes relations de travail après divers transferts ces dernières années, notamment Memphis DepayLe récent déménagement de Madrid à Madrid, et maintenant, les deux parties sont en contact à propos de Felix. Il n’y a pas d’accord sur la table pour le moment, mais le Barça se serait renseigné sur le Colchoneros‘ des plans pour l’avant au cas où un déménagement deviendrait une possibilité.

Felix a fait face à un manque de confiance de la part du manager de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, qui a contribué au prêt du joueur de 23 ans à Chelsea, mais il est toujours considéré comme un joueur talentueux avec un plafond élevé.

Malgré l’expulsion de ses débuts avec les Blues, on sait que Felix pourra au moins obtenir du temps de jeu à Londres. Une fois la période de prêt terminée, on s’attend à ce que Felix force à nouveau son départ d’Atleti si Simeone est toujours là après que le manager ait laissé son avenir ouvert.

L’agent de Felix, Jorge Mendes, pourrait chercher à conclure un accord qui permettrait au Barça de signer les Portugais, d’autant plus que le Blaugrana est l’une de ses options préférées.

Barcelone a également posé des questions sur Felix quand Antoine Griezmann a rejoint Atleti, et on pense que le manager de Barcelone Xavi Hernandez pourrait l’utiliser largement dans un front trois aux côtés Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé.

Joao Felix n’a rejoint Chelsea que récemment en prêt, mais Barcelone regarde vers l’avenir et garde l’attaquant portugais sur son radar. Visionhaus/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– En parlant de l’Atletico Madrid, les géants de la Liga ont augmenté leur offre pour l’ailier marseillais Jonathan Claussrapports L’Équipe, Atleti recherchant un prêt avec la possibilité de rendre le déménagement permanent. Leur offre initiale pour l’option était de 9 millions d’euros, qui a maintenant été changée en 12 millions d’euros.

– Le Sporting CP est sur le point de conclure un accord pour signer l’arrière droit de Barcelone Hector Bellerin en prêt jusqu’à la fin de la saison, rapporte L’athlétisme. Cela vient après que Brighton & Hove Albion a refusé de laisser Tariq Lamptey partir en prêt avec le Sporting incapable de se permettre un déménagement permanent. Cela verrait Bellerin agir en remplacement de son compatriote Pedro Porroque Tottenham Hotspur essaie de signer avant la date limite.

– Nottingham Forest est en pourparlers avancés pour signer le défenseur central de l’Atletico Madrid Feliperapports Fabrice Romano, qui ajoute que des discussions sont en cours. Si Felipe quitte Atleti, ils pourraient chercher à faire venir Caglar Soyuncu de Leicester City maintenant, bien qu’il ait déjà accepté de signer l’international turc en tant qu’agent libre lorsque son contrat avec les Foxes se terminera cet été.

– Séville est en pourparlers avancés pour signer l’ailier de Tottenham Hotspur Bryan Gil en prêt, rapports Fabrice Romano, qui ajoute qu’il n’y aura pas d’option pour rendre le déménagement permanent. Les négociations progressent, l’équipe de LaLiga étant convaincue de pouvoir conclure l’accord dans les dernières heures du mercato.

– Nottingham Forest est sur le point de signer le milieu de terrain de Newcastle United Jonjo Shelveyselon Le télégraphe. L’ancien international anglais n’a fait que trois apparitions en Premier League cette saison, en partie à cause d’une blessure au mollet, et a informé le manager Eddie Howe qu’il voulait un nouveau défi.