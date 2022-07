Barcelone tenue de faire match nul par une équipe de cinquième niveau lors du premier match amical de pré-saison

Barcelone a lancé sa campagne de pré-saison avec un match nul sans incident contre Unió Esportiva Olot, une équipe catalane du cinquième niveau du football espagnol.

Le patron de Blaugrana, Xavi, a nommé un onze de départ mixte, qui comprenait des stars de haut niveau Pierre-Emerick Aubameyang, Marc-André Ter Stegen et Sergino Dest, ainsi que les débuts de la nouvelle recrue Franck Kessie au milieu de terrain central.

Le quatuor a été rejoint par une foule de jeunes stars, dont Nico, Alex Valle et Arnau Casas, tandis que Miralim Pjanic était le seul joueur de plus de 25 ans sur le banc des remplaçants.

BarçaXI

Ouverture de la pré-saison#ForçaBarça — FC Barcelone (@FCBarcelona) 13 juillet 2022

Et les Blaugrana ont pris un départ parfait, avec Ter-Stegen trouvant Aubameyang avec une passe précise avant que l’ancien homme d’Arsenal ne lève le ballon au-dessus du buteur d’Olot avec une jolie finition pour marquer le premier but de la première pré-saison de Xavi.

Cependant, la modeste équipe espagnole a riposté à la fin de la première mi-temps, Eloi Amagat se convertissant sur place malgré les meilleurs efforts du n ° 1 de Barcelone.

Les deux équipes ont apporté des changements importants en seconde période, et le tableau principal pour beaucoup dans les couleurs Claret et Blue a été le retour de la blessure en proie à Ansu Fati, qui a hérité du maillot n ° 10 de Lionel Messi la saison dernière.

Mieux encore, le jeune Espagnol talentueux a même enfilé le brassard de capitaine pour la dernière partie du match.

Barcelone se rendra aux États-Unis après ce match, avec des matches amicaux de pré-saison contre l’Inter Miami et les NY Red Bulls de part et d’autre des affrontements avec les géants européens Juventus et Real Madrid.

