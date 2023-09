Le nouveau directeur du football de Barcelone, Deco, a déclaré que l’émergence de Lamine Yamal en club et en sélection cette saison l’avait surpris.

Lamine Yamal, 16 ans, est devenu le plus jeune joueur à représenter, marquer et débuter pour l’Espagne pendant la trêve internationale. Il est sorti du banc vendredi, marquant contre la Géorgie, puis a joué une heure contre Chypre mardi.

En août, il est également devenu le plus jeune joueur à débuter pour le Barça en Liga, après avoir fait ses débuts en équipe première en avril alors qu’il avait encore 15 ans.

« C’est un joueur qui nous a surpris », a déclaré Deco mercredi lors d’une conférence de presse. « [Barça coach] Xavi a toujours dit [about him] et c’est pourquoi il lui a offert ses débuts la saison dernière.

« Lamine Yamal est un enfant qui a les pieds sur terre. Il a une qualité différente [to others]; il peut apporter différentes choses.

« Nous sommes dans une situation au club où nous avons beaucoup de jeunes joueurs dans l’équipe qui jouent des rôles importants, mais c’est un garçon de seulement 16 ans, nous devons donc le quitter pour profiter de son football. Nous devons le soutenir pour garantir il continue de grandir de la bonne manière.

Deco, qui s’exprimait lors de sa présentation officielle dans ses nouvelles fonctions, a également confirmé que le Barça espérait annoncer prochainement un nouveau contrat pour Yamal en récompense de ses performances. L’arrière gauche Alejandro Balde, qui comme Yamal est représenté par l’agent Jorge Mendes, est également en lice pour un nouveau contrat.

« Les deux renouvellements sont en bonne voie, vous aurez bientôt des nouvelles, j’en suis sûr », a ajouté Deco. « Ce sont des joueurs jeunes et importants que nous allons, j’en suis sûr, reconduire. »

Lamine Yamal, né en 2007, a rejoint le Barça en 2014 et a fait ses débuts contre le Real Betis en avril. Il a ensuite quitté le banc lors du premier match de Liga du Barça contre Getafe cette saison et a débuté les trois prochains matchs avant la trêve internationale, produisant une performance de joueur du match lors de la victoire 4-3 contre Villarreal.

À 16 ans et 57 jours, il est devenu le plus jeune joueur à jouer et à marquer pour l’Espagne vendredi en Géorgie, battant les deux records de son coéquipier Gavi, avant de débuter la victoire de mardi contre Chypre à Grenade.

Pendant ce temps, Deco affirme que le patron du Barça, Xavi, avec qui il a joué au Camp Nou, est également sur le point de signer un nouvel accord, dont les termes actuels expireront à la fin de la saison.

« Il a mérité le droit au renouvellement », a déclaré Deco. « Quand il est [official], tu sauras. Nous sommes contents de lui, pas seulement à cause de la figure de Xavi, mais aussi à cause de Xavi, l’entraîneur.

« Il se trouve qu’il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du club, mais il se révèle être un grand entraîneur avec ce qu’il a fait. Je suis sûr que nous parviendrons à un accord. »

Xavi a pris la relève fin 2021 avec le Barça neuvième de la Liga, les conduisant à une deuxième place en 2021-22, puis remportant le championnat l’année dernière lors de sa première saison complète à la tête.