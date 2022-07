Barcelone soumet une offre de 68 millions d’euros pour Raphinha alors qu’ils préparent une offre de 50 millions de Lewandowski

Par Ben Brown









Barcelone cherche à effectuer un double coup, déboursant plus de 100 millions d’euros dans le processus, car Raphinha et Robert Lewandowski pourraient être les derniers ajouts à la fin de la semaine prochaine.

L’équipe catalane a maintenant officialisé son offre pour l’homme de Leeds United, offrant des frais de base de 58 millions d’euros qui, avec des suppléments, pourraient atteindre 68 millions d’euros (58 millions de livres sterling).

L’équipe du Yorkshire acceptera probablement l’accord, même s’il est inférieur à l’offre de Chelsea, en raison de la préférence de Raphinha de déménager au Camp Nou cet été.

Barcelone a finalement soumis l’offre officielle pour Raphinha, Leeds est sur le point d’accepter ! Frais fixes de 58 millions d’euros, jusqu’à 68 millions d’euros avec les options. Accord aux étapes finales. 🚨🇧🇷 #FCB Toutes les parties attendent que le Barça soit en mesure et prêt à inscrire Raphinha, alors ce sera signé… c’est parti bientôt. pic.twitter.com/byh4hbop1T — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 12 juillet 2022

Et les dépenses ne devraient pas non plus s’arrêter là non plus, avec une nouvelle offre pour Robert Lewandowski dans les prochains jours, estimée à environ 50 millions d’euros plus des compléments potentiels.

Nouvelles #Lewandowski: Une offre finale de Barcelone est attendue dans les prochaines heures – d’environ 50 M€ + bonus. Le Bayern est prêt à le vendre pour 50 à 55 millions d’euros. Son transfert à Barcelone est de plus en plus probable cette semaine. Le Bayern veut investir l’argent dans #DeLigt. @SkySportDE @Sky_Marc 🇵🇱 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) 12 juillet 2022

Cela porterait leurs dépenses à plus de 100 millions d’euros pour l’été, aidés sans doute par les leviers financiers activés par le club catalan qui ont consisté à vendre leurs futurs droits médias.

S’ils ajoutent les deux joueurs à leur équipe, ils auront toute la ligne avant, après avoir ajouté Memphis Depay à leurs côtés il y a 12 mois et Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres en janvier.

