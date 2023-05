Barcelone soulève le trophée de la Liga mais la Real Sociedad remporte une victoire clé

BARCELONE – La Real Sociedad s’est rapprochée d’une place en Ligue des champions la saison prochaine en battant Barcelone 2-1, championne de la Liga, au Spotify Camp Nou samedi.

Mikel Merino a ouvert le score tôt et Alexander Sorloth a ajouté le deuxième après la pause alors que le Barça perdait à domicile pour la première fois de la ligue cette saison.

Robert Lewandowski en a retiré un tard pour le Blaugranaqui a remporté le trophée de LaLiga après le match après avoir décroché le titre le week-end dernier, mais La Real a tenu bon pour trois points vitaux.

Cette victoire maintient l’équipe d’Imanol Alguacil à cinq points d’avance sur Villarreal, cinquième, avec seulement trois matchs à jouer dans la course pour terminer dans les quatre premiers.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Réaction rapide

1. La semaine de fête fait des ravages à Barcelone

Ça a été une semaine de fête pour le Barça. Ils ont scellé un premier titre depuis 2019 chez leurs rivaux Espanyol dimanche dernier et, après avoir célébré avec les fans sur le terrain d’entraînement après le match, ont continué tôt le matin dans un club de plage de la ville. Lundi, les festivités se sont poursuivies avec un défilé de bus à toit ouvert à travers la ville, avant que les joueurs, le personnel et leurs familles ne portent un toast au succès de l’équipe avec un dîner plus formel jeudi.

En plus de cela, Ronald Araujo et Pedri ont quitté l’équipe vendredi en raison de blessures mineures et le milieu de terrain Gavi a été suspendu. Cela n’a pas aidé à préparer la visite de samedi de La Réal.

Les choses ont mal commencé pour le Barça à la cinquième minute lorsque Sorloth a profité d’une erreur de Jules Kounde pour lancer Merino pour le premier match. C’était le premier but que le Barça a concédé à un joueur adverse en jeu ouvert à domicile en championnat toute la saison – seuls un penalty de Joselu et un but contre son camp d’Araujo ont déjà battu le gardien Marc-Andre ter Stegen.

Le Barça a répondu à ce premier revers. Ousmane Dembele, Franck Kessie et Lewandowski ont tous eu des occasions dans ce qui s’est transformé en un match ouvert. Cependant, une fois que Martin Zubimendi a volé le ballon à Frenkie de Jong à la 71e minute pour déclencher un contre qui s’est terminé par la conversion de Sorloth, ils se sont retrouvés avec trop de choses à faire. Le 22e but de Lewandowski dans la saison de la ligue n’était pas le précurseur d’un égaliseur, mais le match s’est quand même terminé par des célébrations alors que le capitaine Sergio Busquets a soulevé le trophée de la Liga.

Une semaine après avoir remporté le titre de LaLiga et une série de célébrations, Barcelone a officiellement levé le trophée lors du match de samedi malgré sa défaite face à la Real Sociedad. David Ramos/Getty Images