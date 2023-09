Barcelone signe João Félix et João Cancelo en prêt le jour de la date limite

Barcelone a finalisé les signatures de prêt des internationaux portugais João Félix et João Cancelo, a annoncé le club avant la date limite des transferts de vendredi.

Félix arrive de l’Atletico Madrid et Cancelo de Manchester City. Les deux prêts seront valables jusqu’à la fin de la saison et n’incluent pas d’options pour rendre les transferts permanents, a confirmé Barcelone.

Félix est devenu la signature record du club de l’Atletico lorsqu’il a signé un contrat de 126 millions d’euros (137 millions de dollars) avec Benfica en juillet 2019, mais il a eu du mal à avoir l’impact escompté, marquant 34 buts en 131 matchs pour l’Atletico.

Il a été prêté à Chelsea en janvier, où il a été expulsé à ses débuts et n’a pas pu résoudre leurs problèmes de but, marquant seulement quatre fois en 20 apparitions. Chelsea a nommé Mauricio Pochettino cet été et le coach argentin a indiqué qu’il ne souhaitait pas recruter l’attaquant de 23 ans.

Félix arrive au Barça au milieu des départs d’Ousmane Dembélé, parti au PSG le mois dernier, et d’Ansu Fati, qui a rejoint Brighton en prêt vendredi.

L’arrivée de Cancelo met fin à la recherche d’un latéral droit par le club de Liga cet été.

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernández, a tenu à renforcer ses options à ce poste, après avoir utilisé les défenseurs centraux Jules Koundé et Ronald Araújo à ce poste, et avoir permis à Sergiño Dest de rejoindre le PSV Eindhoven.

Également le jour de la date limite, Barcelone a annoncé la signature du prêt du défenseur Mamadou Fall du club MLS LAFC. Fall, 20 ans, rejoindra l’équipe B de Barcelone en prêt pour la saison avec la possibilité de rendre ce transfert permanent l’été prochain.

Né au Sénégal, Fall a disputé 36 matches de saison régulière en MLS avec le LAFC après son arrivée en 2021. Il a déjà de l’expérience en Espagne, ayant passé la saison dernière en prêt à Villarreal.

Dans un vendredi chargé pour Barcelone, le club a également annoncé le transfert de l’ailier Ez Abde au Real Betis pour 7,5 millions d’euros.

Le Barça a déclaré dans un communiqué l’accord comprend une clause de rachat et ils conservent 50% des droits économiques d’Abde pour tout transfert futur.