Barcelone signe Eric Garcia de Manchester City sur un transfert gratuit

Barcelone a finalisé la signature d’Eric Garcia sur un transfert gratuit de Manchester City, le club annoncé mardi.

Garcia, 20 ans, rejoindra le Barça avec un contrat jusqu’en 2026 le 1er juillet, date à laquelle son contrat avec City expirera. Il sera présenté mardi et sa clause de rachat a été fixée à 400 millions d’euros.

Le défenseur a rejoint l’académie La Masia du Barça en 2008 et est passé par le système des jeunes du club en même temps qu’Ansu Fati.

Cependant, il est parti pour City en 2017 et a depuis fait 35 apparitions pour la première équipe sous Pep Guardiola.

Garcia a été limité à seulement 12 matchs cette saison, après avoir déclaré à City l’été dernier qu’il n’avait pas l’intention de renouveler son contrat.

ESPN a révélé pour la première fois l’intérêt du Barça à le re-signer en juin dernier. Le club catalan a essayé jusqu’au dernier jour de la fenêtre de transfert en octobre de le ramener, mais ils n’ont pas pu s’entendre sur un montant avec les champions de Premier League.

Le Barça a réessayé en janvier mais, comme ils étaient sans président, personne au club n’avait le pouvoir de signer un transfert.

Entre-temps, plusieurs autres clubs ont manifesté leur intérêt pour Garcia, qui fait partie de l’équipe espagnole de Luis Enrique pour le Championnat d’Europe de cet été, mais la préférence du défenseur central a toujours été de retourner au Camp Nou.