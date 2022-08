Barcelone signe Christensen, Kessie pourrait quitter le club avec des transferts gratuits s’il n’est pas enregistré à temps

Les nouvelles recrues Andreas Christensen et Franck Kessie pourraient tous deux quitter Barcelone gratuitement s’ils ne sont pas enregistrés avant le match d’ouverture de la Liga samedi contre Rayo Vallecano, ont confirmé diverses sources à ESPN.

Christensen et Kessie ont tous deux rejoint le Barca sur des transferts gratuits plus tôt cet été depuis Chelsea et l’AC Milan respectivement. À trois jours du début de la nouvelle campagne, aucun des deux n’a été enregistré dans la ligue espagnole.

Des sources ont déclaré à ESPN que s’ils ne sont pas enregistrés avant le match d’ouverture du Barca contre Rayo, les deux joueurs pourraient choisir d’exécuter une clause leur permettant de partir gratuitement.

Les autres arrivées estivales Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Kounde doivent également être inscrites en Liga, tandis que les renouvellements de contrat signés par Sergi Roberto et Ousmane Dembele n’ont pas non plus été enregistrés.

ESPN comprend que les situations de Christensen et Kessie sont légèrement différentes, étant donné qu’ils ont rejoint le Barça gratuitement. Par conséquent, s’ils le souhaitent, ils auraient le droit de partir gratuitement avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Des sources affirment qu’à ce stade, rien n’indique que cela arrivera et le président Joan Laporta continue de transmettre l’optimisme que les sept joueurs seront enregistrés à temps, mais le Barça le coupe bien avant le début de la saison.

Dans le pire des cas, des sources ont déclaré à ESPN Barcelone chercherait à parler avec les agents des joueurs pour éviter un résultat aussi extrême car ils ont jusqu’à la fin du mois pour enregistrer les signatures.

Le Barça a dépensé plus de 150 millions d’euros cet été et a levé plus de 600 millions d’euros en vendant 25% de ses droits de télévision nationaux pendant 25 ans et une participation de 24,5% dans Barca Studios.

Une source de la ligue a déclaré à ESPN qu’il n’y avait toujours pas assez d’argent entrant pour que le Barça puisse enregistrer toutes ses signatures et ses renouvellements de contrat, bien que certains puissent être enregistrés maintenant. Cela dépendrait du coût et de la combinaison des offres.

Par conséquent, le Barça cherche à vendre une participation supplémentaire de 24,5% dans Barca Studios et à continuer de négocier des ajustements salariaux avec d’autres joueurs, dont Sergio Busquets et Gerard Pique.

C’est la baisse de salaire de Pique l’été dernier qui a permis à Memphis Depay et Eric Garcia d’être enregistrés à la veille de la saison dernière, tandis que des actions similaires de Busquets et Alba ont permis à Sergio Aguero de s’inscrire dans la ligue avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Le plafond de dépenses imposé par la Liga au Barca était de -144 millions d’euros à la fin de la saison dernière, la seule limite négative de la ligue, et devra être considérablement augmenté pour enregistrer toute son activité estivale.

Le club catalan espère que la vente des actifs du club, couplée à un accord de sponsoring signé avec Spotify plus tôt cette année, finira par augmenter leur plafond pour leur permettre d’inscrire tout le monde.