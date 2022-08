Barcelone, Sergino Dest de l’USMNT préfère le transfert de l’AC Milan à Villarreal

L’AC Milan espère battre Villarreal à la signature de l’international américain Sergino Dest prêté par Barcelone, ont confirmé des sources à ESPN.

Dest reconsidérait une offre de Villarreal en Liga après un appel téléphonique de l’entraîneur Unai Emery, mais des sources affirment que le joueur de 21 ans est beaucoup plus attiré par l’offre de Milan.

Des sources affirment que la partie italienne est en pourparlers avancés avec le Barça sur un accord qui verrait Dest déménager en Italie avec un prêt d’une saison avec une option pour rendre le déménagement permanent l’été prochain.

Villarreal avait approché Dest au sujet d’un prêt d’une saison plus tôt cette semaine après avoir perdu l’arrière droit Juan Foyth sur blessure, mais l’international américain était initialement réticent à accepter leur offre.

– Scénarios à regarder avant la date limite de transfert

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Cependant, sous une pression intense pour quitter Barcelone et compte tenu de la nécessité de jouer régulièrement avant la Coupe du monde, Dest a décidé de réévaluer ses options avant la fermeture de la fenêtre de transfert jeudi.

Manchester United et une réunion avec l’ancien entraîneur de l’Ajax Erik ten Hag auraient été sa destination préférée, mais les pièces ne se sont pas mises en place pour un déménagement à Old Trafford.

Aaron Wan-Bissaka aurait d’abord dû quitter United, et Ten Hag a confirmé mercredi que l’ancien défenseur de Crystal Palace devrait rester.

Sergino Dest a été informé qu’il était excédentaire par rapport aux exigences de Barcelone cette saison. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

“Aaron restera, alors nous irons [with this squad] de septembre à janvier minimum”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse.

“Je pense [Antony and Martin Dubravka will be the final signings of the summer] et ce sera tout pour cette fenêtre, mais quand il y a une grande opportunité, nous devons toujours être vigilants dans ce club de haut niveau.”

ESPN a rapporté plus tôt cet été que Xavi Hernandez avait dit à Dest qu’il ne figurerait pas régulièrement sous lui cette saison.

Bien qu’il n’ait pas d’autre arrière droit naturel à sa disposition, l’entraîneur du Barca a déclaré qu’il préférait Ronald Araujo, Jules Kounde et Sergi Roberto là-bas. Le Barça est également à la recherche d’un nouvel arrière droit.

Dest, 21 ans, a initialement déclaré qu’il voulait rester et se battre pour sa place, mais après avoir été exclu de l’équipe pendant les trois premiers matchs de la saison, il a été contraint de repenser sa position.