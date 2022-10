Barcelone s’écrase hors de la Ligue des champions lors d’une “nuit de terreur” alors que les journaux espagnols déplorent “un échec complet” | Nouvelles du football

Barcelone s’est retiré de la Ligue des champions de manière humiliante mercredi, perdant 3-0 à domicile contre le Bayern Munich après que la victoire 4-0 de l’Inter Milan sur Viktoria Plzen ait scellé son sort.

La défaite 3-0 au Camp Nou a laissé l’équipe de Xavi avec seulement quatre points en cinq matchs dans le groupe C, à six points de l’Inter, deuxième, garantissant qu’ils tomberont en Ligue Europa.

C’est la deuxième saison consécutive au cours de laquelle Barcelone, quintuple vainqueur, n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, après l’avoir fait pendant 17 saisons consécutives.

Cette fois, cependant, cela pourrait s’avérer encore plus dommageable. Barcelone a dépensé plus de 130 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues cet été, y compris les 40 millions de livres sterling de Robert Lewandowski, et leur budget pour la saison a pris en compte une course aux quarts de finale de la Ligue des champions.

“Le rêve s’est évanoui” – les journaux espagnols réagissent

La douce sortie de Barcelone de la compétition a provoqué une réaction de colère de la part des journaux sportifs espagnols, avec le quotidien catalan sport le qualifiant d ‘”échec complet”.

Leur première page décrit la défaite 3-0 contre le Bayern Munich, dans laquelle Barcelone n’a même pas enregistré de tir cadré, comme “le match le plus triste”. La perspective de remporter la Ligue Europa “n’est absolument une consolation pour personne”, écrit le journaliste Sergi Capdevila.

Mundo Deportivo est tout aussi optimiste, portant les mots “ciao” et “kaput” sur sa première page au-dessus d’une image de Sergio Busquets agenouillé sur le terrain, la tête baissée, et décrivant Barcelone comme “victime de sa propre inefficacité”.

“Pour l’instant”, écrit Joan Poqui dans son rapport de match du Camp Nou, “le retour de Barcelone à la grandeur européenne est un rêve”. Le chroniqueur Santi Nolla, quant à lui, écrit : “C’est tout simplement un échec.”

Joan Laporta, la présidente sortante du club, “avait besoin de réussir rapidement”, ajoute Nolla.

“Il a utilisé la vente d’actifs pour former une équipe qui pourrait passer la phase de groupes. On ne lui a pas demandé de gagner la Ligue des champions, mais certainement d’atteindre la phase suivante.

“Ils peuvent encore gagner la Liga, la Copa del Rey et la Ligue Europa, mais le grand rêve s’est évanoui. Barcelone n’est pas prêt à rivaliser avec les grandes équipes européennes.”

Autre part, L’Esportiu utilise le mot “pénitence” sur sa première page, décrivant Barcelone comme “impuissante et incapable de rivaliser avec l’élite européenne”.

La base madrilène COMMEquant à lui, décrit les événements de la soirée comme une “nuit de terreur”, faisant référence à la sortie de Barcelone conjointement avec celle de leurs homologues de la Liga, l’Atletico Madrid, qui s’est également écrasé avec un match nul 2-2 contre le Bayer Leverkusen au cours duquel ils ont raté un penalty en profondeur. Temps d’arrêt.

“Un cauchemar sans fin”, écrit le journaliste Santi Gimenez, décrivant la sortie de Barcelone comme un “échec total” qui se classe comme le pire du club “depuis un quart de siècle”.

Xavi: la sortie de Barcelone “cruelle” | Pedri : C’est un échec

L’entraîneur-chef Xavi a qualifié la sortie de Barcelone de “cruelle”, déclarant après le match : “Nous n’étions pas au niveau du Bayern aujourd’hui. Ils étaient meilleurs. À Munich, nous étions nous-mêmes, mais aujourd’hui ils étaient meilleurs, intenses.

“L’élimination avant le match nous a affectés psychologiquement. Maintenant, nous nous entraînons à nouveau demain et pensons à la Liga.

“Il y avait beaucoup d’attentes, mais nous avons eu un groupe difficile. Toutes sortes de choses nous sont arrivées en phase de groupes. Cela a été cruel avec nous, mais nous n’avons pas bien joué aujourd’hui.

Image:

Les joueurs de Barcelone affichent leur déception après le coup de sifflet final contre le Bayern Munich





“J’ai dit que nous devions être unis, affronter la situation de front. Nous avons été éliminés de la Ligue des champions mais la saison ne se termine pas en octobre. Il y a d’autres compétitions.”

Le milieu de terrain Pedri a ajouté : “Bien sûr, c’est un échec. Le Barça doit sortir du groupe et nous ne l’avons pas fait car nous ne méritions pas de continuer en Ligue des champions.

“Nous sommes une équipe très jeune, avec beaucoup de marge de progression, nous avons fait de belles signatures, mais cela ne nous a pas suffi pour disputer la Ligue des champions et c’est une grande déception.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Porto était d’humeur jubilatoire après que l’échec tardif de l’Atletico Madrid lui ait permis d’atteindre à nouveau les huitièmes de finale de la Ligue des champions.



“Il nous manque beaucoup de choses, mais nous devons faire notre autocritique. Il est vrai qu’à Munich, nous méritions mieux, à Milan, il y a eu quelques circonstances… mais après avoir vu ce qui s’est passé aujourd’hui, il est clair que nous ne sommes pas prêts à concourir. en Ligue des champions.”

Et maintenant pour le Barça? Barrage possible contre Man Utd

Barcelone devra disputer un huitième de finale de la Ligue Europa pour se qualifier pour les huitièmes de finale, face à l’une des équipes qui terminent la phase de groupes de la Ligue Europa en tant que deuxième.

Les barrages se joueront sur deux manches les 16 et 23 février, le tirage au sort ayant lieu avant le début de la Coupe du monde le 7 novembre.

Barcelone ne peut pas être tirée au sort contre une autre équipe espagnole lors de ce tour, et leurs adversaires potentiels changeront en fonction de ce qui se passera lors des deux tours restants des matchs de la phase de groupes de la Ligue Europa.

Image:

Robert Lewandowski a rejoint Barcelone pour 40 millions de livres cet été





Mais dans l’état actuel des choses, les équipes actuellement deuxièmes de leurs groupes sont PSV Eindhoven, Rennes, Ludogorets, Braga, Manchester United, Midtyjylland, Qarabag et Trabzonspor.

Parmi les autres équipes qui pourraient encore terminer deuxième de leur groupe, citons Arsenal, Fenerbahçe, Rome, Latium et Monaco.

Barcelone serait inéligible pour affronter des rivaux espagnols Real Betis ou Real Sociedadqui sont actuellement en tête des groupes C et E respectivement.

D’autres géants se lancent dans la Ligue Europa

Barcelone n’est pas le seul géant européen à pouvoir se qualifier pour la Ligue Europa.

Juventus s’asseoir troisième du groupe H de la Ligue des champions n’ayant pris que trois points en cinq matchs, devant obtenir un meilleur résultat contre les leaders du groupe Paris Saint-Germain que le Maccabi Haïfa contre Benfica lors du dernier tour de matchs afin d’éviter d’abandonner complètement l’Europe .

Image:

La Juventus a subi une défaite 4-3 contre Benfica mardi





Atletico Madrid sont dans une position similaire à la Juventus dans le groupe B, mais avec un point d’avance sur Leverkusen, qui affrontera le leader surprise du Club de Bruges lors du dernier match tandis que les hommes de Diego Simeone affronteront Porto, deuxième.

Ajax et Sévilleactuellement troisième des groupes A et G respectivement, devrait également se qualifier pour la Ligue Europa, tandis que le tirage au sort des barrages pourrait encore contenir Tottenham qui occupent la tête du groupe D mais avec seulement deux points les séparant de Marseille en bas avant le dernier tour de matchs.