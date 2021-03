– L’AC Milan envisage de déménager pour la starlette Santos Kaio Jorge en 2022, lorsqu’il est disponible sur un transfert gratuit, ou avant. Le joueur offensif de 19 ans est la dernière star brésilienne à porter le légendaire maillot n ° 9 de l’équipe nationale, et avec lui des comparaisons avec des joueurs légendaires d’antan. Et en plus de Milan, Jorge est également surveillé par Arsenal et Chelsea.

