Barcelone prévoit de poursuivre son compatriote club de LaLiga, l’Atletico Madrid, pour des frais de transfert impliquant Antoine Griezmann.

Actuellement, l’attaquant français est prêté par Barcelone à l’Atletico pour deux ans. Cependant, il y a une clause dans l’accord qui rend le transfert permanent, obligeant le Colchoneros verser au club catalan 40 millions de dollars.

La condition tourne autour du temps de jeu de Griezmann avec l’Atletico. Selon Barcelone, Griezmann jouant plus de 45 minutes dans 30 des 37 matchs disponibles pour la sélection déclenche la clause de transfert permanent. D’autre part, l’Atletico estime que le joueur doit jouer plus de 45 minutes dans la moitié des matchs pour lesquels il est disponible depuis plus de tous les deux saisons, pas une seule.

Par conséquent, il est clair pourquoi Antoine Griezmann n’apparaît que comme remplaçant dans la seconde moitié des matchs. Lors des cinq matchs de la campagne 2022/23, Diego Simeone a utilisé Griezmann sur le banc. Actuellement, il ne dure en moyenne que 27,6 minutes par match. Tout cela dans le but d’éviter de payer à Barcelone les frais de 40 millions de dollars.

Barcelone prévoit de déposer une plainte exigeant que l’Atletico Madrid leur paie 40 millions d’euros pour Antoine Griezmann, ont déclaré des sources à ESPN. pic.twitter.com/TSBBY77FuJ — ESPN FC (@ESPNFC) 9 septembre 2022

Barcelone envisage de poursuivre l’Atletico Madrid

Malgré la limitation des minutes, Griezmann continue de prospérer. Il a trois buts lors de ses passages sur le terrain. Cela inclut un vainqueur tardif dans un match dramatique de la Ligue des champions contre Porto en milieu de semaine.

Après avoir marqué ce but pour fournir les trois points à l’Atletico, le joueur a parlé de son rôle inhabituel.

« La situation est ce qu’elle est. Ce n’est pas entre mes mains”, a déclaré Griezmann. “Bien sûr, je veux plus (de minutes), mais je vais tout donner dans les minutes dont je dispose. J’ai l’impression d’être un homme de ce club. Je suis heureux ici et je veux seulement jouer ici et donner tout ce que je peux à ce club, à la fois pour Cholo (Simeone) et nos fans.

Barcelone a initialement acheté Griezmann à Atleti en 2019 pour 132 millions de dollars. Le Français, cependant, n’a pas eu d’impact et a été renvoyé chez les Colchoneros deux ans plus tard.