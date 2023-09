Barcelone rompt ses relations avec Séville suite au boycott des réalisateurs

Barcelone a déclaré avoir rompu toutes relations avec Séville après que le club andalou a annoncé que ses dirigeants ne siégeraient pas dans la loge du réalisateur au stade olympique Lluís Companys de Barcelone pour le match de Liga de vendredi entre les deux équipes.

Séville a annoncé sa rupture avec le protocole de la journée après que Barcelone ait été accusée de corruption présumée jeudi. Les accusations concernent des paiements d’une valeur de plus de 7 millions d’euros versés à des sociétés liées à l’ancien vice-président de la commission d’arbitrage, José María Enríquez Negreira, selon des documents judiciaires révélés jeudi.

Les anciens présidents du Barça, Josep María Bartomeu et Sandro Rosell, sont également accusés des mêmes accusations, tout comme Negreira et son fils, Javier Enríquez Romero.

« Le FC Barcelone souhaite exprimer publiquement sa condamnation de l’attaque injustifiée et inappropriée du FC Séville après que le club a refusé aujourd’hui d’assister au déjeuner institutionnel entre les dirigeants avant le match d’aujourd’hui entre les deux équipes à [Barcelona’s] Estadi Olímpic Lluís Companys, où ses représentants ont également refusé de prendre place dans la tribune des administrateurs », Barcelone a déclaré dans un communiqué du club.

« En outre, le club andalou a publié un communiqué dans lequel il exprime son « indignation et sa condamnation pour les pratiques menées par les anciens dirigeants du FC Barcelone cités dans le cas Negreira » et annonce son absence de la tribune des dirigeants pour le match d’aujourd’hui.

« Le FC Barcelone considère qu’il s’agit d’une attaque contre l’institution catalane et d’un délit inacceptable. »

« La position du FC Séville semble donc illogique étant donné que, d’une part, il ignore la présomption d’innocence et, d’autre part, il refuse au FC Barcelone son droit à une défense dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.

« A la lumière de cette position inacceptable et injustifiable du FC Séville, le FC Barcelone estime que toutes les relations institutionnelles avec l’institution de Séville ont été rompues jusqu’à ce que sa position actuelle soit rectifiée. »

Le président de Barcelone, Joan Laporta, lors du match de Liga contre Séville vendredi. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Les dirigeants de Séville ont assisté au match de vendredi, que Barcelone a remporté 1-0, mais dans un communiqué publié plus tôt dans la journée, le club a condamné les actions présumées de leurs adversaires.

« Nous exprimons notre totale indignation et notre condamnation des actions menées par les anciens responsables de Barcelone inculpés dans l’affaire Negreira, actions qui seraient considérées comme criminelles par un tribunal, comme l’indique l’ordonnance du tribunal diffusée dans les médias », a déclaré Séville. a déclaré dans un communiqué.

« Nous rejetons le comportement de Barcelone pendant les périodes au cours desquelles ces prétendus crimes ont eu lieu.

« Pour cette raison, nous avons suspendu le protocole normal correspondant au match de Liga prévu vendredi entre Barcelone et Séville et nous n’aurons aucune représentation dans la loge VIP du stade de Montjuic.

« Nous souhaitons exprimer notre plus profond respect aux membres et détenteurs d’abonnements de Barcelone, ainsi qu’à leurs employés et responsables actuels qui travaillent quotidiennement à Barcelone et qui sont indirectement impliqués dans cette affaire.

« Nous respectons le système judiciaire espagnol, la présomption d’innocence et toutes les décisions qui pourraient être prises dans n’importe quel sens par les tribunaux et les instances disciplinaires compétentes.

« Nous espérons que, dans l’intérêt de la compétition, tous les événements de l’affaire Negreira seront clarifiés à la lumière des récentes considérations du juge. »

Le Barça fait également face à des accusations de corruption dans le monde des affaires, de fausse administration et de falsification de documents commerciaux après la révélation des paiements en février.

Les Blaugrana ont payé plus de 7 millions d’euros aux services de Negreira entre 2001 et 2018 alors qu’il était vice-président de la commission d’arbitrage. Il avait auparavant été arbitre dans l’élite espagnole.

L’actuel président du Barça, Joan Laporta, a déclaré que les paiements étaient destinés à des « rapports techniques sur les arbitres » et a nié que le club ait jamais « acheté des arbitres ou de l’influence ».

Cependant, les procureurs ont accusé Rosell et Bartomeu d’avoir un accord avec Negreira dans lequel « il mènerait des actions visant à favoriser le Barça dans la prise de décision des arbitres dans les matchs joués par le club et donc dans les résultats des compétitions ».

Cela a conduit un tribunal à ouvrir une enquête en mars, qui a finalement donné lieu aux derniers développements jeudi.

Rosell a été président du Barça de 2010 à 2014 avant que Bartomeu ne le remplace. Après six ans à la tête du club catalan, Bartomeu a démissionné en 2020, Laporta étant élu pour le remplacer en 2021.