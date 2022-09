Barcelone reviendra-t-elle à la gloire de la ligue ? Aperçu de la Liga F espagnole à l’approche de la saison 2022-23

Barcelone entre dans la saison 2022-23 en tant que favori incontesté pour remporter à nouveau la ligue, mais est-ce que quelqu’un les défiera cette fois-ci ? José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Une nouvelle ère commence dans le football féminin en Espagne ce week-end, mais Barcelone reste l’équipe avec la cible sur le dos.

La Primera Division, auparavant organisée par la Fédération royale espagnole de football (RFEF), est désormais entre les mains de la nouvelle Ligue professionnelle de football féminin (LPFF) et est devenue la première compétition féminine du pays à obtenir le statut professionnel. La ligue de 16 équipes a officiellement été lancée lors d’un événement à Madrid mardi et a été nommée Liga F (F pour “Femenina”) alors que la recherche d’un sponsor se poursuit.

Le Barça devra peut-être chercher la motivation pour devenir le premier vainqueur de la Liga F car il manque de défis au niveau national. Ils ont remporté les trois derniers titres de champion, perdant un seul match au cours de ces trois saisons. Ils étaient invaincus en 21 matches lorsque la campagne a été interrompue en raison de la pandémie en 2019-20, n’a perdu qu’une seule fois en 2020-21, puis a remporté les 30 matchs la saison dernière, marquant 159 buts et n’en concédant que 11.

Alors, Barcelone gagnera-t-elle à nouveau ?

Il est presque impossible de voir un scénario où ils ne le font pas. Le Barça n’a pas perdu un seul point la saison dernière, terminant avec 24 points d’avance sur la Real Sociedad, deuxième. Peu importe de demander s’ils pourraient perdre leur couronne ; d’abord, ils doivent perdre un match.

Il y a eu quelques changements au cours de l’été au Barca, cependant, et ils seront sans leur capitaine et joueuse vedette, la gagnante du Ballon d’Or Alexia Putellas, pendant la majeure partie de la saison après avoir déchiré son ACL avant l’Euro 2022 alors qu’il était en service avec l’Espagne. . La meilleure buteuse du club, Jenni Hermoso, a également évolué, rejoignant l’équipe mexicaine de Pachuca sur un transfert gratuit, tandis que l’ailier néerlandais Lieke Martens, ancien vainqueur de The Best de la FIFA, a rejoint le Paris Saint-Germain.

Un groupe de jeunes talentueux est également arrivé, dont Salma Paralluelo, qui a abandonné une carrière en athlétisme pour se concentrer sur le football, mais la vieille garde continuera à fournir la plate-forme du succès. La gardienne Sandra Panos a Mapi Leon et Irene Paredes en défense devant elle, tandis que les milieux de terrain Patri Guijarro et Aitana Bonmati semblent prêts à intervenir en l’absence de Putellas. Mariona Caldentey, Caroline Graham Hansen et Fridolina Rolfo auront également des rôles importants à jouer.

La Ligue des champions sera le véritable défi pour l’équipe de Jonatan Giraldez. Le Barça a battu à deux reprises le record de fréquentation du football féminin la saison dernière alors que plus de 90 000 fans ont rempli le Camp Nou pour des victoires contre le Real Madrid et Wolfsburg en Europe. Ils ont finalement échoué en finale, abandonnant la couronne qu’ils avaient remportée en 2021 à Lyon, les laissant impatients de faire mieux cette saison.

Qui pourrait les défier ?

Le Real Madrid sera probablement le plus grand challenger du Barca. Ils ont libéré Marta Cardona, qui a rejoint l’Atletico Madrid, et l’attaquant suédois Kosovare Asllani, mais ont ajouté le milieu de terrain écossais Caroline Weir, qui a rejoint Manchester City sur un transfert gratuit.

Madrid a terminé troisième la saison dernière, derrière la Sociedad, mais c’était principalement dû à un mauvais départ. Ils étaient 10e fin novembre lorsque David Aznar a été limogé, remontant rapidement la ligue après la nomination d’Alberto Toril. Ils ont déjà éliminé Man City de la Ligue des champions cette saison et font maintenant face à un match nul contre Rosenborg pour une place en phase de groupes pour la deuxième saison consécutive.

Pendant ce temps, l’Atletico, qui a lui-même remporté trois titres de suite avant que le Barça ne les usurpe en 2020, a également eu un été chargé. Signer l’ailier espagnol Cardona après l’expiration de son contrat à Madrid est un coup d’État, tandis qu’Irene Guerrero et Eva Navarro ont toutes deux rejoint Levante. Le jeune défenseur Andrea Medina est également à surveiller.

S’ils cliquent, l’Atletico pourrait en surprendre quelques-uns, mais il y a un élément d’inconnu sur l’équipe d’Oscar Fernandez car il y a eu tellement de changements. Bien qu’ils aient bien signé, ils ont également perdu Laia Aleixandri à Man City, tandis que le duo expérimenté d’Amanda Sampedro et Silvia Meseguer a tous deux déménagé à Séville.

Quelqu’un d’autre à surveiller?

La Sociedad a connu une saison remarquable la dernière fois sous la direction de l’entraîneur prometteur Natalia Arroyo en terminant devant les deux grands clubs de Madrid. La tâche d’Arroyo devient plus difficile maintenant que la barre est placée si haut.

La Réal ont perdu leurs deux arrières latéraux contre Barcelone – Rabano et Emma Ramirez, qui n’étaient que prêtés – mais la signature du milieu de terrain portugais Andreia Jacinto du Sporting Lisbon est intéressante. Beaucoup peut également dépendre de la façon dont ils progressent en Ligue des champions, même si un match de qualification à deux contre le Bayern Munich plus tard en septembre ne sera pas facile.

Levante et Granadilla Tenerife ont également bien performé ces dernières saisons, mais Séville pourrait être la surprise cette fois. Avec l’implication croissante de Monchi – il est le directeur du football masculin mais travaille également avec l’équipe féminine – ils ont bien recruté. En plus de Sampedro et Meseguer de l’Atletico, ils ont signé Cristina Martin-Prieto, qui a marqué 13 fois pour Granadilla la saison dernière, et ont également la talentueuse jeune Inma Gabarro. Gabarro a été le meilleur buteur de la Coupe du monde U20 de cet été, remportée par l’Espagne.

Quand commence la saison ?

Le Barça entame dimanche la défense de son titre contre le nouveau promu Levante Las Planas, une petite équipe de Barcelone, mais la saison commence samedi avec quatre matchs et l’Atletico contre la Sociedad est le choix du peloton. Il faut un certain temps avant que l’une des grandes équipes ne se rencontre : le premier Clasico entre Madrid et le Barça a lieu début novembre, le Barça affrontant l’Atletico quelques semaines plus tard. Décembre amène le derby de Madrid et la visite de la Sociedad à Barcelone, deuxième de la saison dernière contre les champions en titre.

Quelques problèmes encore à résoudre pour la ligue

La ligue a encore des problèmes à résoudre, à commencer par le statut des arbitres. Les officiels de match, qui sont fournis par la RFEF (instance dirigeante du football espagnol), n’ont pas encore obtenu le statut de professionnel et menacent même de faire grève si leurs conditions ne s’améliorent pas. En attendant, il n’y a toujours pas de convention collective en place entre la ligue et les joueurs.

L’ailier du Barça, Graham Hansen, a expliqué à ESPN plus tôt cette année pourquoi cet accord sera crucial pour améliorer la compétitivité de la compétition. “Nous devons nous assurer que [every team] joue sur [real] gazon”, a-t-elle déclaré. “Il doit y avoir certaines normes liées aux stades. Il doit y avoir certaines normes liées aux contrats accordés aux joueurs et à la durée de leur entraînement. Toutes ces petites choses font une énorme différence.

“Si vous pouvez ajouter que tous les matchs seront télévisés, ce sera un excellent produit à vendre car il y a beaucoup de bons joueurs en Espagne qui ne sont pas vus. Ils sont considérés comme mauvais parce que le Barça gagne [big], mais ce n’est pas parce qu’ils sont mauvais, c’est simplement parce que nous sommes très bons. Il est si important que nous nous professionnalisions afin que chacun reçoive la reconnaissance qu’il mérite.”

Un accord de télévision a, au moins, été conclu, DAZN payant 35 millions d’euros pour les droits mondiaux de la ligue pour les cinq prochaines années. Ils diffuseront chaque match, avec un match chaque week-end à la télévision gratuite en Espagne. Puma fournira le ballon de match et d’autres sponsors sont recherchés, dont un pour prendre en charge les droits de dénomination de la ligue.

Cependant, les autres questions sur la liste de Graham Hansen sont toujours en suspens. La présidente de la Ligue, Beatriz Alvarez, a confirmé cette semaine qu’un décret pour jouer sur gazon viendra probablement, bien qu’il n’ait pas encore été introduit. Des négociations sont en cours sur les normes des contrats et le temps de formation, mais on espère que la convention collective sera en place plus tôt que plus tard.

Un domaine où il y a de la clarté concerne le statut des acteurs non européens. Dans la Liga masculine, les clubs ne sont autorisés qu’à trois joueurs de l’extérieur de l’Union, mais ce nombre atteindra neuf pour les équipes féminines cette saison, passant à cinq l’année prochaine avant de s’établir à trois en 2024-25. Le bronze du Barca n’a pas à s’inquiéter, malgré les informations selon lesquelles elle n’a pas pu être enregistrée en raison de son statut non membre de l’UE. Elle a un passeport portugais. La signature record de Walsh, cependant, occupera une place hors UE après la sortie du Royaume-Uni du marché commun.