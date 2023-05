Barcelone remporte le 27e titre de la Liga avec une victoire 4-2 sur l’Espanyol

Barcelone a remporté la Liga pour la première fois depuis 2019 en battant l’Espanyol 4-2 dimanche, reprenant le titre à ses rivaux du Real Madrid.

Les géants catalans ont décroché leur 27e championnat d’Espagne chez leurs voisins, avec des scènes qui tournent mal à plein temps alors que les joueurs de Barcelone en fête ont été chassés du terrain par des envahisseurs de terrain.

Robert Lewandowski a marqué deux fois pour Barcelone, ainsi que des buts pour Alejandro Balde et Jules Kounde.

Barcelone a traversé une période troublée sur et en dehors du terrain ces dernières années, mais leur triomphe signale une amélioration significative, l’entraîneur Xavi Hernandez remportant son premier trophée majeur depuis sa prise de fonction en novembre 2021.

La reconstruction du président Joan Laporta a été largement critiquée l’été dernier à la lumière de la situation financière périlleuse du club.

L’élimination précoce de la Ligue des champions a été un coup dur, mais le club a remporté la Super Coupe d’Espagne en janvier, avant de sceller la gloire de la Liga avec quatre matchs à jouer.

Xavi n’a créé aucune surprise avec son alignement et la première équipe de Barcelone est entrée sur le terrain avec un but bien en tête, la fin enfin en vue.

Ils ont conjuré une démonstration électrique, l’une de leurs plus belles cette saison, pour sceller leur triomphe et laisser leurs rivaux de la ville 19e, à quatre points de la sécurité avec quatre matches à jouer.

Barcelone a sorti l’impasse après 11 minutes avec un but bien travaillé, terminé par Lewandowski pour son 20e de la saison en Liga.

Ronald Araujo a joué une longue passe parfaite d’un pouce pour l’arrière gauche Balde, qui a dépassé le défenseur de l’Espanyol Oscar Gil et a traversé pour Lewandowski pour rentrer à bout portant.

Gil a de nouveau été battu par Balde pour le deuxième but, cette fois marqué par le jeune arrière gauche après que Pedri se soit précipité vers la ligne de touche et ait récupéré un centre invitant au poteau arrière.

C’était le premier but de Balde pour Barcelone, clôturant une superbe saison décisive pour le jeune, qui a progressivement éliminé le défenseur vétéran Jordi Alba.

Le gardien de l’Espanyol Fernando Pacheco a fait basculer un effort de Lewandowski alors que Barcelone avançait, les hôtes luttant pour ne pas être époustouflés.

– Doublé de Lewandowski –

Cela a fonctionné pendant un moment, mais les visiteurs ont saisi le troisième avant la mi-temps lorsque Raphinha a mis le ballon sur une plaque pour que Lewandowski rentre à la maison.

L’arrivée de l’attaquant polonais du Bayern Munich a été un élément clé de la reconstruction de l’été dernier et malgré une baisse dans la seconde moitié de la saison, a remboursé les Catalans en buts.

Le gardien barcelonais Marc-André ter Stegen a réalisé un sublime arrêt pour priver l’ancien coéquipier Martin Braithwaite de près dans le temps d’arrêt à la fin de la première période.

Kounde est rentré à la maison le quatrième au début de la seconde période grâce à la passe ébréchée parfaite de Frenkie de Jong alors que la défense de l’Espanyol s’effondrait à nouveau.

Certains fans de l’Espanyol se sont dirigés vers les sorties tôt tandis que d’autres ont exigé la démission du conseil d’administration, notamment en adressant un chant peu recommandable aux propriétaires chinois du club.

Ter Stegen a refusé Javi Puado au but, déterminé à remporter une 26e feuille blanche de la saison, record de la Liga, dans l’élite.

Cependant, quelques instants plus tard, l’attaquant de l’Espanyol s’est retrouvé au but une fois de plus et cette fois a marqué avec un lob sublime – une petite consolation face à la défaite de l’Espanyol et à la gloire de Barcelone.

Joselu a marqué un autre but dans le temps additionnel, mais c’était trop peu, trop tard.

L’équipe de Xavi a célébré à plein temps, à la colère des fans de l’Espanyol, qui ont envahi le terrain, les joueurs de Barcelone courant dans le tunnel pour s’échapper.

