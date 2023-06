Barcelone remporte la Ligue des champions féminine avec un retour époustouflant contre Wolfsburg

La milieu de terrain Patricia Guijarro a déclenché un superbe retour en seconde période alors que Barcelone a renversé un déficit de 2-0 pour battre Wolfsburg 3-2 et remporter son deuxième titre en Ligue des champions féminine samedi à Eindhoven, aux Pays-Bas.

« Nous ne nous sommes pas facilité la tâche », a déclaré la défenseure de Barcelone et de l’Angleterre Lucy Bronze dans une interview au bord du terrain après avoir remporté sa quatrième couronne en Ligue des champions. Elle l’a remporté trois années de suite avec Lyon.

Fridolina Rolfo a couronné la riposte en tirant calmement le vainqueur dans le coin le plus éloigné du filet après une confusion dans la défense de Wolfsburg à la 70e minute.

Guijarro est l’un des 15 joueurs espagnols, dont Bonmati et quatre autres coéquipiers de Barcelone, qui ont renoncé à jouer pour l’Espagne l’année dernière, invoquant des différences avec leur entraîneur. Elles n’ont pas joué depuis et leur participation à la Coupe du monde féminine de cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande est sérieusement mise en doute.

Wolfsburg menait 2-0 à la pause grâce à des buts d’Ewa Pajor et d’Alexandra Popp.

Mais Barcelone a continué à croire qu’il pouvait gagner, atténuant la douleur de la finale de l’année dernière lorsque l’équipe catalane ne s’est jamais remise après que Lyon ait marqué trois fois dans les 35 premières minutes. Barcelone a perdu 3-1.

« Nous avons grandi. Nous ne nous sommes pas effondrés », a déclaré Guijarro. « Nous nous sommes améliorés par rapport à l’année dernière. »

Bronze a ajouté : « Nous n’avons jamais eu peur de marquer trois buts. »

Barcelone a remporté sa deuxième couronne de ligue – la première en 2021 – de sa quatrième finale depuis 2019 devant 33 147 fans au stade PSV, une foule record pour un match féminin aux Pays-Bas.

Le doublé de Guijarro aux 48e et 50e minutes a rapidement renversé une première mi-temps au cours de laquelle le jeu pressant et la contre-attaque clinique de Wolfsburg ont valu deux buts.

Revirement remarquable

Tout d’abord, le milieu de terrain de Barcelone a claqué le ballon dans le toit du filet à la 48e. Aitana Bonmati s’est ensuite fait une place sur la droite avant de centrer pour Guijarro pour dépasser Merle Frohms pour l’égalisation. Guijarro a été nommé joueur du match mais n’était pas satisfait jusqu’à ce que Rolfo scelle la victoire.

« Je pensais, deux buts, nous en avions besoin de plus. Nous devions continuer », a-t-elle déclaré.

Ce fut un revirement remarquable pour le Barcelone de l’entraîneur Jonatan Giraldez dans un match passionnant.

Wolfsburg a pris les devants en trois minutes lorsque la meilleure buteuse du tournoi Ewa Pajor a volé le ballon au bronze près de la surface de réparation de Barcelone et a tiré un tir puissant que la gardienne Sandra Panos a touché mais n’a pas pu s’empêcher de voler. Le but a amélioré le décompte de Pajor dans la compétition. à neuf.

Ce fut un début difficile pour Bronze, qui est revenue dans la formation de Barcelone pour la première fois depuis qu’elle s’est blessée lors de la demi-finale aller contre Chelsea et a subi une opération au genou.

Wolfsburg a doublé son avance lorsque l’attaquante vétéran Alexandra Popp s’est retrouvée dans l’espace entre deux défenseurs et a dirigé un centre de la gauche de Pajor devant Panos à bout portant à la 37e. Popp a égalé le record de buts d’Ada Hegerberg en quatre finales.

Ça faisait vraiment mal. Nous avons bien fait tant de choses. – L’entraîneur-chef de Wolfsburg Tommy Stroot lors de la défaite de samedi après que son club ait perdu une avance de 2 buts

La gardienne de Wolfsburg Merle Frohms s’est assurée que son équipe entrerait dans la pause sans encaisser en s’élançant hors de sa ligne dans le temps d’arrêt pour étouffer un effort de Salma Paralluelo.

Mais elle n’a pas pu arrêter l’assaut de Barcelone après la pause.

« Ça fait vraiment mal », a déclaré l’entraîneur de Wolfsburg, Tommy Stroot. « Nous avons fait tellement de bonnes choses. Nous étions si près d’avoir une grande sensation ici ce soir, de remporter le titre. »

Avec Barcelone en tête et les minutes s’écoulant, Giraldez a fait venir Alexia Putellas, double vainqueur du Ballon d’Or, qui s’est récemment remise d’une blessure au LCA. Les fans vocaux de Barcelone à Eindhoven ont rugi lorsque Putellas a remplacé Bonmati.

C’est Putellas qui a reçu le trophée de l’entraîneure anglaise Sarina Wiegman après que les joueurs de Wolfsburg aient formé une haie d’honneur pour leurs adversaires alors qu’ils s’avançaient pour récupérer leurs médailles.