Barcelone remporte la Ligue des champions féminine avec un retour 3-2 contre Wolfsburg

Patricia Guijarro a marqué deux fois en trois minutes alors que Barcelone effectuait un superbe retour en seconde période pour battre Wolfsburg, 3-2, lors de la finale de la Ligue des champions féminine samedi au stade PSV.

Fridolina Rolfö a couronné la riposte de Barcelone en tirant calmement dans le coin le plus éloigné du filet après une confusion dans la défense de Wolfsburg pour porter le score à 3-2 à la 70e minute.

Wolfsburg menait 2-0 à la pause grâce à des buts d’Ewa Pajor et d’Alexandra Popp.

La victoire devant 33 147 fans – une foule record pour un match féminin aux Pays-Bas – était un deuxième titre européen pour l’équipe catalane. Barcelone a été finaliste au cours de quatre des cinq dernières années et a remporté son titre précédent en battant Chelsea 4-0 en 2021.

Le doublé de Guijarro aux 48e et 50e minutes a rapidement renversé une première mi-temps au cours de laquelle le jeu pressant et la contre-attaque clinique de Wolfsburg lui ont donné une avance de 2-0.

Tout d’abord, le milieu de terrain de Barcelone a claqué le ballon dans le toit du filet à la 48e. Aitana Bonmatí s’est ensuite fait une place sur la droite avant de centrer pour Guijarro et de dépasser Merle Frohms pour l’égalisation. Guijarro a été nommé joueur du match.

Ce fut un revirement remarquable pour le Barcelone de l’entraîneur Jonatan Giráldez après avoir mené 2-0 à la mi-temps.

Wolfsburg a pris les devants en trois minutes lorsque la meilleure buteuse du tournoi, Pajor, a volé le ballon à Lucy Bronze près de la surface de réparation de Barcelone et a tiré un tir puissant que la gardienne Sandra Paños a touché mais n’a pas pu s’empêcher de voler. Le but a amélioré le décompte de Pajor dans la compétition. à neuf.

Bronze est revenue dans la formation de Barcelone pour la première fois depuis qu’elle s’est blessée lors de la demi-finale aller contre Chelsea et a subi une opération au genou. Elle a remporté sa quatrième couronne en Ligue des champions après l’avoir remportée trois années de suite avec Lyon.

Irene Paredes joignit les mains sur son visage lorsqu’elle laissa passer une belle occasion d’égaliser 10 minutes plus tard, de la tête large au second poteau sur un corner de la droite de María Pilar León.

Wolfsburg a doublé son avance lorsque l’attaquant vétéran Popp a couru dans l’espace entre deux défenseurs et a dirigé un centre de la gauche de Pajor devant Paños à bout portant à la 37e. Popp a égalé le record de buts d’Ada Hegerberg en quatre finales.

La gardienne de Wolfsburg Merle Frohms s’est assurée que son équipe entrerait dans la pause sans encaisser en s’élançant hors de sa ligne dans le temps d’arrêt pour étouffer un effort de Salma Paralluelo.

Mais elle n’a pas pu arrêter l’assaut de Barcelone après la pause.

Avec Barcelone en tête et les minutes s’écoulant, Giráldez a fait venir Alexia Putellas, double vainqueur du Ballon d’Or, qui s’est récemment remise d’une blessure au LCA. Les fans vocaux de Barcelone à Eindhoven ont hurlé lorsque Putellas a remplacé Bonmatí.

C’est Putellas qui a reçu le trophée de l’entraîneure anglaise Sarina Wiegman.

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus de l’UEFA Women’s Champions League Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore